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Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange.
Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange.
Sony
Retro-Comeback

Sony bringt Walkman-Kopfhörer aus dem Jahr 1979 zurück

Der ikonische MDR-3 aus dem Jahr 1979 feiert ein Comeback – mit USB-C und für moderne Smartphones angepasst. Der Preis: knapp 60 Euro.
Von Digital Heute
15.11.2026, 22:24
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Nostalgie pur für alle, die in den 80ern Musik gehört haben: Sony legt seinen berühmten Walkman-Kopfhörer neu auf. Der MDR-3R ist eine moderne Version des Originals, das 1979 zusammen mit dem ersten Walkman auf den Markt kam.

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Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange. Technisch wurde der Kopfhörer allerdings auf den neuesten Stand gebracht.

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Sony setzt statt des klassischen Klinkenkabels nun auf USB-C. Zudem sind ein Mikrofon zum Telefonieren und eine Taste zur Musiksteuerung im Kabel verbaut.

Kein Bluetooth, kein ANC

Der MDR-3R bleibt ein rein kabelgebundener Kopfhörer – Bluetooth gibt es nicht. Auch auf aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verzichtet Sony bei diesem Retro-Modell.

    Durch das On-Ear-Design hören Personen in Ihrer Nähe möglicherweise mit.

    Besonders interessant für Fans der Netflix-Serie: Es gibt auch eine "Stranger Things"-Sonderedition der Kopfhörer.

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    red, 15.11.2026, 22:24
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