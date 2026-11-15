Sony bringt Walkman-Kopfhörer aus dem Jahr 1979 zurück

Nostalgie pur für alle, die in den 80ern Musik gehört haben: Sony legt seinen berühmten Walkman-Kopfhörer neu auf. Der MDR-3R ist eine moderne Version des Originals, das 1979 zusammen mit dem ersten Walkman auf den Markt kam.
Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange. Technisch wurde der Kopfhörer allerdings auf den neuesten Stand gebracht.
Sony setzt statt des klassischen Klinkenkabels nun auf USB-C. Zudem sind ein Mikrofon zum Telefonieren und eine Taste zur Musiksteuerung im Kabel verbaut.
Der MDR-3R bleibt ein rein kabelgebundener Kopfhörer – Bluetooth gibt es nicht. Auch auf aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verzichtet Sony bei diesem Retro-Modell.
Durch das On-Ear-Design hören Personen in Ihrer Nähe möglicherweise mit.
Besonders interessant für Fans der Netflix-Serie: Es gibt auch eine "Stranger Things"-Sonderedition der Kopfhörer.
Der Sony MDR-3R ist ab sofort für 59,99 Euro erhältlich.