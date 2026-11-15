i Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange. Sony Retro-Comeback Sony bringt Walkman-Kopfhörer aus dem Jahr 1979 zurück Der ikonische MDR-3 aus dem Jahr 1979 feiert ein Comeback – mit USB-C und für moderne Smartphones angepasst. Der Preis: knapp 60 Euro. Von Digital Heute 15.11.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nostalgie pur für alle, die in den 80ern Musik gehört haben: Sony legt seinen berühmten Walkman-Kopfhörer neu auf. Der MDR-3R ist eine moderne Version des Originals, das 1979 zusammen mit dem ersten Walkman auf den Markt kam.

Das ikonische Design bleibt erhalten – inklusive der wechselbaren Schaumstoff-Polster in Blau und Orange. Technisch wurde der Kopfhörer allerdings auf den neuesten Stand gebracht.

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Sony setzt statt des klassischen Klinkenkabels nun auf USB-C. Zudem sind ein Mikrofon zum Telefonieren und eine Taste zur Musiksteuerung im Kabel verbaut.

Kein Bluetooth, kein ANC

Der MDR-3R bleibt ein rein kabelgebundener Kopfhörer – Bluetooth gibt es nicht. Auch auf aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verzichtet Sony bei diesem Retro-Modell.

Durch das On-Ear-Design hören Personen in Ihrer Nähe möglicherweise mit.

Besonders interessant für Fans der Netflix-Serie: Es gibt auch eine "Stranger Things"-Sonderedition der Kopfhörer.

Der Sony MDR-3R ist ab sofort für 59,99 Euro erhältlich.