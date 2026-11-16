i Die offizielle Lightversion von "PUBG Mobile" ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. PUBG MOBILE Games-Telegramm Das brandneue "PUBG Mobile Flash" ist gestartet Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 16.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 16. November 2026

Das brandneue "PUBG Mobile Flash" ist gestartet

"PUBG Mobile" hat "PUBG Mobile Flash" gestartet, die offizielle Lightversion des Spiels für iOS und Android. Die App benötigt weniger Download- und Speicherplatz als die Hauptversion und bleibt vollständig mit dem "PUBG Mobile"-Ökosystem verbunden. "PUBG Mobile Flash" enthält die zentralen Funktionen des Originalspiels. Die Karte Erangel und der Modus Classic Battle Royale sind vorinstalliert. Der initiale Download ist unter Android kleiner als 1 GB und unter iOS kleiner als 2 GB. Die App ist vollständig mit "PUBG Mobile" kompatibel.

"War Thunder" setzt "Eagle’s Shadow" um

Gaijin Entertainment gibt bekannt, dass das Content-Update "Eagle’s Shadow" für das Online-Fahrzeugkampfspiel "War Thunder" verfügbar ist. Es bringt umfangreiche Verbesserungen an der Grafik-Engine des Spiels, komplett überarbeitete visuelle Effekte, realistischere Wetterbedingungen sowie eine Mechanik, die es den Spielern ermöglicht, die Kampfeinstufung bestimmter Flugzeuge durch die Wahl unterschiedlicher Rüstsätze anzupassen. Zwei bekannte Schauplätze der Bodenschlachten wurden umfassend überarbeitet.

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Neue Edge of Memories Demo ab jetzt spielbar

Nacon veröffentlicht in weniger als einem Monat "Edge of Memories". Um die Wartezeit für JRPG-Fans spannender zu gestalten, gibt es ab sofort eine neue Demo auf Steam zu entdecken, in der außerdem der offizielle animierte Vorspann enthüllt wird. Die Veröffentlichung von "Edge of Memories" ist für den 3. Dezember 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant. Der Kern des Spiels wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern des Genres entwickelt, darunter der Charakterdesigner Raita Kazama ("Xenoblade Chronicles X").

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