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Seit 11. November gibt es 200 GB Datenvolumen mit 5G um 7,49 Euro pro 30 Tage.
Seit 11. November gibt es 200 GB Datenvolumen mit 5G um 7,49 Euro pro 30 Tage.
Hörbi
Digital-Telegramm

Hörbi verdoppelt Datenvolumen – 200 GB um 7,49 Euro

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.
Von Digital Heute
16.11.2026, 16:34
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Montag, 16. November 2026

Hörbi verdoppelt Datenvolumen – 200 GB um 7,49 Euro

Der österreichische Mobilfunkanbieter Hörbi legt sein ursprüngliches Launch-Angebot neu auf: Seit 11. November gibt es 200 GB Datenvolumen mit 5G um 7,49 Euro pro 30 Tage. Der Preis bleibt dauerhaft gleich, eine Vertragsbindung oder versteckte Kosten gibt es laut Anbieter nicht. Auch bestehende Kunden können ihr Datenvolumen über die Hörbi-App aufstocken. Der im März gestartete Mobilfunker verweist zudem auf einen Net Promoter Score von +47, der eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung anzeigen soll. Hörbi nutzt das Mobilfunknetz von Drei.

Hörbi ist ein digitales Mobilfunkangebot in Österreich mit Fokus auf einfache, günstige und flexible Tarife.
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Hörbi
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Keychron K10 HE: Magnetschalter-Tastatur im DE-Layout

Mit der K10 HE bringt Keychron eine kabellose Vollformat-Tastatur mit Hall-Effekt-Magnetschaltern im deutschen ISO-Layout auf den Markt. Der Auslösepunkt jeder Taste lässt sich individuell zwischen 0,2 und 3,8 Millimetern einstellen. Funktionen wie Rapid Trigger und Dynamic Keystrokes richten sich an Gamer und Content-Creator, während Ziffernblock und anpassbare Tastenbelegung auch den Büroalltag erleichtern sollen. Die Tastatur verbindet sich per Bluetooth 5.2 mit bis zu drei Geräten und unterstützt zusätzlich 2,4-GHz-Funk sowie Kabelbetrieb. Der Akku mit 4.000 mAh soll ohne Beleuchtung bis zu 120 Stunden durchhalten.

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Die Tastatur verbindet sich per Bluetooth 5.2 mit bis zu drei Geräten und unterstützt zusätzlich 2,4-GHz-Funk sowie Kabelbetrieb.
Die Tastatur verbindet sich per Bluetooth 5.2 mit bis zu drei Geräten und unterstützt zusätzlich 2,4-GHz-Funk sowie Kabelbetrieb.
Keychron

Gira bringt Smart Home auf Apple CarPlay und Siri

Gira erweitert die Steuerung seiner Smart-Home-Systeme Gira One und Gira X1 um neue Apple-Funktionen. Szenen und Geräte lassen sich künftig über Apple CarPlay direkt am Fahrzeugdisplay oder per "Hey Siri"-Sprachbefehl bedienen. Dank der Integration von Siri Shortcuts funktioniert die Steuerung auch über iPhone, iPad, Apple Watch und Mac. Weitere Neuerungen umfassen Widgets, neue Bediengeräte, eine Wetterzentrale und zusätzliche Funktionen für die Gira Smart Home App.

Mit den neuen Funktionen für Gira One und Gira X1 lässt sich das Smart Home direkt über Apple CarPlay und Siri steuern.
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Gira
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          Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.

          red, 16.11.2026, 16:34
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