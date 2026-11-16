Hörbi verdoppelt Datenvolumen – 200 GB um 7,49 Euro

Montag, 16. November 2026
Der österreichische Mobilfunkanbieter Hörbi legt sein ursprüngliches Launch-Angebot neu auf: Seit 11. November gibt es 200 GB Datenvolumen mit 5G um 7,49 Euro pro 30 Tage. Der Preis bleibt dauerhaft gleich, eine Vertragsbindung oder versteckte Kosten gibt es laut Anbieter nicht. Auch bestehende Kunden können ihr Datenvolumen über die Hörbi-App aufstocken. Der im März gestartete Mobilfunker verweist zudem auf einen Net Promoter Score von +47, der eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung anzeigen soll. Hörbi nutzt das Mobilfunknetz von Drei.
Mit der K10 HE bringt Keychron eine kabellose Vollformat-Tastatur mit Hall-Effekt-Magnetschaltern im deutschen ISO-Layout auf den Markt. Der Auslösepunkt jeder Taste lässt sich individuell zwischen 0,2 und 3,8 Millimetern einstellen. Funktionen wie Rapid Trigger und Dynamic Keystrokes richten sich an Gamer und Content-Creator, während Ziffernblock und anpassbare Tastenbelegung auch den Büroalltag erleichtern sollen. Die Tastatur verbindet sich per Bluetooth 5.2 mit bis zu drei Geräten und unterstützt zusätzlich 2,4-GHz-Funk sowie Kabelbetrieb. Der Akku mit 4.000 mAh soll ohne Beleuchtung bis zu 120 Stunden durchhalten.
Gira erweitert die Steuerung seiner Smart-Home-Systeme Gira One und Gira X1 um neue Apple-Funktionen. Szenen und Geräte lassen sich künftig über Apple CarPlay direkt am Fahrzeugdisplay oder per "Hey Siri"-Sprachbefehl bedienen. Dank der Integration von Siri Shortcuts funktioniert die Steuerung auch über iPhone, iPad, Apple Watch und Mac. Weitere Neuerungen umfassen Widgets, neue Bediengeräte, eine Wetterzentrale und zusätzliche Funktionen für die Gira Smart Home App.
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