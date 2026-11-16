i Ein Flugstopp in den USA und Störungen bei Microsoft sorgen für Technikchaos und Verschwörungstheorien. Autor Stephen King schreibt auf X: "Die Außerirdischen sind gelandet." This asset - including all text, audio and imagery - is provided by Imagn Images. Reuters Connect has not verified or endorsed t Weltweites Technikchaos "Außerirdische sind gelandet": Stephen King hat Theorie Horror-Autor Stephen King hat sich wegen der weltweiten technischen Ausfälle zu Wort gemeldet und formuliert eine spezielle Theorie. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein technisches Chaos hat rund um den Globus für massive Störungen gesorgt. In den USA kam es zu großen Problemen im Flugverkehr, zeitgleich legten Ausfälle bei Microsoft-Diensten viele Arbeitsplätze lahm. Die Behörden sprechen von technischen Gebrechen – doch nicht alle glauben an diese Erklärungen. Sogar Horror-Autor Stephen King hat sich zu Wort gemeldet.

Ob das Durcheinander mit dem KI-Milliardär Jensen Huang und Gerüchten über seine angeblichen Affären begann oder mit den Ausfällen bei Microsoft, ist schwer zu sagen. Fakt ist: Millionen Menschen konnten plötzlich nicht mehr arbeiten – oder hatten, je nach Sichtweise, endlich einmal Ruhe vor der täglichen E-Mail-Flut. Laut 20 Minuten spitzte sich die Lage am Freitagnachmittag zu, als die US-Luftfahrtbehörde den gesamten Flugverkehr im Land stoppte. Da war für viele klar: Irgendetwas ist da faul.

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Chuck Amasio, 68 Jahre alt und aus New Jersey, hatte einen Flug ab Newark gebucht, der gestrichen wurde. Er musste die Nacht im Hotel verbringen und versuchte sein Glück am nächsten Morgen erneut. "Da passieren gerade jede Menge seltsame Dinge", sagt er. "Das macht einen nachdenklich." Er meint: Kriege werden heute nicht mehr mit Bomben geführt. "Sie sperren den Luftraum oder ein Übertragungsnetz. Das kann eine Wirtschaft lahmlegen."

Stephen King mit eigener Theorie

Am Freitag kamen noch weitere kuriose Vorfälle dazu: Ein Kreuzfahrtschiff wurde in New Orleans von einem Tanker gerammt und kenterte, über einem US-Luftwaffenstützpunkt in Großbritannien tauchten verdächtige Drohnen auf, und in Ohio wurde eine Bombe nahe einer Ethanolfabrik gefunden.

Für Stephen King, der immer wieder die Ängste Amerikas aufgreift, war das Anlass für eine ganz eigene Erklärung. "Die Außerirdischen sind gelandet", schrieb er auf X. "Das ist der WAHRE Grund für den Flugverkehrsstopp. Sie wollen keine weltweite Panik auslösen."

FAA und Microsoft liefern technische Erklärungen

Die offiziellen Stellen blieben aber bei ihrer Version: Ein technisches Update im nationalen Flugsicherungssystem habe die veraltete Ausrüstung überfordert – das führte zu Kommunikations- und Radarlücken und schließlich zum vierstündigen Flugstopp. Microsoft erklärte am Samstag, dass die eigenen Dienste wieder komplett verfügbar seien. Die Ursache sei ein Fehler, der bei einer früheren Erweiterung der Netzwerkkapazität entstanden sei und jetzt nach einer Änderung im Netzwerk aufgetreten sei. Sowohl die Flugaufsicht FAA als auch Microsoft betonen, es gebe keine Hinweise auf einen gezielten Angriff.

"Ist das ein Cyberangriff?"

Maxine Gustafson, Arzthelferin aus Minneapolis, war mit Kolleginnen auf einer Fortbildung in Chicago. Nach der Absage ihres Rückflugs mieteten sie gemeinsam ein Auto. Die Ereignisse der Woche machen ihr Angst und sie fühlt sich hilflos. "Da fragt man sich doch: Ist das etwa ein Cyberangriff?", sagt sie. "Über vieles davon haben wir einfach keine Kontrolle."

Auch Tori Perkins (34), die am Samstag in San Diego auf ihren Flug wartete, bleibt skeptisch. "Das ist eine dieser Sachen, bei denen ich nicht unbedingt glaube, was die Regierung sagt", erklärt sie. "Ich weiß nicht, was stimmt, weil so viele Leute unterschiedliche Dinge sagen." Sie wundert sich nicht, dass Verkehrsminister Sean Duffy am Freitag um weitere Milliarden Dollar für die Modernisierung des veralteten Flugsicherungssystems bat. "Das klingt nach mehr vom Gleichen", meint Perkins.

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Microsoft-Ausfall hatte für manche auch positive Seiten

Vor Kurzem hat der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Modernisierung des Flugsicherungssystems bewilligt. Damit wurden bereits tausende Kupferleitungen durch Glasfaser ersetzt und Hunderte Funksysteme erneuert. Das Weiße Haus fordert weitere 30 Milliarden Dollar, um die Arbeiten fertigzustellen.

Am Flughafen Newark hat Caroline Ruiz ein paar Stunden neben einem Heizungsschacht geschlafen. Sie wartete darauf, dass ihr das versprochene Essen gebracht wird, nachdem ihr erster Flugabschnitt auf dem Weg nach Australien gestrichen wurde. Sie hoffte, am Samstag endlich abheben zu können.

Sie sagt, sie sei an zwei Tagen hintereinander von der Technik im Stich gelassen worden. Wobei einer davon vielleicht nicht zählt – "Ich hatte gestern sozusagen einen freien Tag", weil die Microsoft-Systeme ausgefallen sind, sagt Ruiz.