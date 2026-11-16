Stell dir vor, du kommst morgens an deinen Schreibtisch, tippst kurz mit dem Handy auf eine versteckte Stelle – und schon gehen Monitor, Schreibtischlampe und Lautsprecher gleichzeitig an. Genau das ermöglichen kleine NFC-Sticker, die an smarten Steckdosen hängende Geräte auf einen Schlag aktivieren.
NFC steht für Near Field Communication – dieselbe Funktechnik, mit der du auch an der Kasse kontaktlos bezahlst. Der Clou: Die Sticker brauchen weder Akku noch Funkmodul. Sie besitzen nur einen winzigen Chip mit einer Kennung. Hältst du dein Smartphone daran, startet automatisch eine vorher eingestellte Automation.
Wie "inside-digital.de" meldet, kostet ein einzelner NFC-Sticker gerade einmal rund 12 Cent. Einmal unter der Tischplatte, neben der Eingangstür oder am Nachttisch aufgeklebt, startest du damit beliebige Smart-Home-Szenen – ganz ohne komplizierte Einrichtung.
Einen Haken gibt es allerdings: Auf metallischen Oberflächen wie dem Kühlschrank oder einem Metallregal funktionieren normale NFC-Sticker oft nicht zuverlässig. Der Grund: Das Metall stört das Funksignal. Dafür gibt es spezielle Anti-Metall-Sticker mit einer zusätzlichen Ferritschicht, die das Problem lösen.
Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: Von der Morgenroutine über das Einschalten der Beleuchtung beim Heimkommen bis hin zur Gute-Nacht-Szene – mit den günstigen Aufklebern lässt sich fast alles automatisieren, was an einer smarten Steckdose hängt.