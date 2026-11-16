i Die Sticker brauchen weder Akku noch Funkmodul. pixabay.com Cleverer Alltagshelfer Geniales Smart-Home-Gadget kostet nur 12 Cent Mit einem simplen NFC-Sticker steuerst du dein gesamtes Smart Home per Antippen. Die kleinen Helfer gibt es schon ab 12 Cent pro Stück. Von Digital Heute 16.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, du kommst morgens an deinen Schreibtisch, tippst kurz mit dem Handy auf eine versteckte Stelle – und schon gehen Monitor, Schreibtischlampe und Lautsprecher gleichzeitig an. Genau das ermöglichen kleine NFC-Sticker, die an smarten Steckdosen hängende Geräte auf einen Schlag aktivieren.

NFC steht für Near Field Communication – dieselbe Funktechnik, mit der du auch an der Kasse kontaktlos bezahlst. Der Clou: Die Sticker brauchen weder Akku noch Funkmodul. Sie besitzen nur einen winzigen Chip mit einer Kennung. Hältst du dein Smartphone daran, startet automatisch eine vorher eingestellte Automation.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie "inside-digital.de" meldet, kostet ein einzelner NFC-Sticker gerade einmal rund 12 Cent. Einmal unter der Tischplatte, neben der Eingangstür oder am Nachttisch aufgeklebt, startest du damit beliebige Smart-Home-Szenen – ganz ohne komplizierte Einrichtung.

Die Bilder des Tages i ?

Achtung bei Metalloberflächen

Einen Haken gibt es allerdings: Auf metallischen Oberflächen wie dem Kühlschrank oder einem Metallregal funktionieren normale NFC-Sticker oft nicht zuverlässig. Der Grund: Das Metall stört das Funksignal. Dafür gibt es spezielle Anti-Metall-Sticker mit einer zusätzlichen Ferritschicht, die das Problem lösen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: Von der Morgenroutine über das Einschalten der Beleuchtung beim Heimkommen bis hin zur Gute-Nacht-Szene – mit den günstigen Aufklebern lässt sich fast alles automatisieren, was an einer smarten Steckdose hängt.