i Die hohe Nachfrage und Engpässe bei der Hardware treiben die Preise von PlayStation und Xbox nach oben. REUTERS/Corey Rudy PS5 Pro plötzlich über 1.500 € "GTA VI" macht Konsolen knapp und extrem teuer Kurz vor dem Start von "GTA 6" werden Konsolen immer teurer. In Österreich kostet die PS5 Pro im Schnitt bereits 113 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Von Digital Heute 16.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown läuft: Am 19. November erscheint "GTA VI". Doch wer sich kurz vor dem Start noch eine passende Konsole zulegen will, muss tief in die Tasche greifen. Die hohe Nachfrage und Engpässe bei der Hardware treiben die Preise von PlayStation und Xbox nach oben. Besonders teuer ist derzeit die PlayStation 5 Pro.

In Österreich ist die Preisentwicklung besonders deutlich. Laut einer Auswertung des Preisvergleichsportals Geizhals kostet die PS5 Pro im Schnitt 113 Prozent mehr als noch zu Jahresbeginn. Auf der Plattform wurden zuletzt sogar Angebote um rund 1.525 Euro angezeigt. Auch die normale PlayStation 5 verteuerte sich seit Jänner um 53 Prozent.

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Auch Xbox-Konsolen werden teurer

Der Preisanstieg betrifft nicht nur Sony. Microsofts Xbox Series S legte seit Jahresbeginn um 63 Prozent zu, die Xbox Series X sogar um 73 Prozent. Damit wird auch der Griff zu einer günstigeren Konsole schwieriger.

Neben dem "GTA"-Hype spielt die angespannte Lage am Hardwaremarkt eine Rolle. Gestiegene Kosten für Speicher und andere Komponenten haben die Preise bereits in den vergangenen Monaten nach oben getrieben. Die Aussicht auf den Start des Rockstar-Spiels sorgt nun für zusätzliche Nachfrage.

Wie angespannt die Versorgung ist, zeigt sich besonders bei der PS5 Pro. Laut einem aktuellen Bericht von "GamePro" verlangen Händler für das Gerät teilweise deutlich mehr als die offizielle Preisempfehlung von 899,99 Euro. Bei einzelnen Anbietern lagen die Preise am Montag bereits bei mehr als 1.400 Euro.

"GTA VI" sorgt für Kaufdruck

Viele Spieler wollen rechtzeitig zum Start am 19. November auf die aktuelle Konsolengeneration umsteigen.

Davon profitieren Händler, die ihre Geräte teilweise zu deutlich höheren Preisen anbieten. Bereits im Sommer hatte ein großer Spielehändler vor möglichen Engpässen zum Jahresende gewarnt.

Auch Microsoft räumte ein, dass die Nachfrage nach eigenen Konsolen das verfügbare Angebot übersteige.

Wer noch keine passende Konsole besitzt, muss sich daher auf hohe Preise einstellen. Ein Schnäppchen ist ausgerechnet kurz vor dem Start des wohl größten Spiele-Releases des Jahres derzeit schwer zu finden.