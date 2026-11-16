i Israels Militär soll 3,5 Millionen Fotos von Palästinensern auf Amazon-Servern gespeichert und mittels KI zur Gesichtserkennung ausgewertet haben. Reuters Brisante Enthüllung Millionen Fotos! Was Israels Armee mit Amazon macht Israels Militär soll 3,5 Millionen Fotos von Palästinensern auf Amazon-Servern gespeichert und mittels KI zur Gesichtserkennung ausgewertet haben. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das israelische Militär soll Millionen Fotos von Palästinensern auf Servern des US-Konzerns Amazon gespeichert haben. Das geht aus einer aktuellen Recherche des britischen "Guardian" hervor. Insgesamt sollen rund 3,5 Millionen Bilder mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet worden sein.

Dafür wurde dem Bericht zufolge Amazons Gesichtserkennungssoftware "Rekognition" eingesetzt. Ein Teil der Aufnahmen stammt aus Bevölkerungsregistern. Ob auch Fotos von Kontrollpunkten im Gazastreifen darunter sind, ist unklar. Neben den Bildern soll die Armee weitere sensible Daten in die Cloud übertragen haben. Amazon erklärte, keine Einsicht in die gespeicherten Informationen zu haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Militär erfasste persönliche Informationen

Die israelische Armee verfügt laut dem Bericht über umfangreiche Datenbanken zu Palästinensern im Gazastreifen und Westjordanland. Darin finden sich etwa Angaben zu Familien, Immobilienbesitz, Arbeitserlaubnissen und Grenzübertritten an Kontrollpunkten.

Seit der Bodenoffensive im Oktober 2023 fotografierte das Militär zudem regelmäßig Menschen an Kontrollpunkten. Die Bilder wurden laut Militärquellen mit bestehenden Datensätzen verglichen.

Die Bilder des Tages i ?

Vertrag über Milliarden abgeschlossen

Die technische Zusammenarbeit geht auf das 2021 gestartete Milliardenprojekt "Project Nimbus" zurück, an dem auch Google beteiligt ist. Laut "Guardian" machen Vertragsklauseln es den US-Unternehmen schwer, ihre Dienste für Israel selbst bei Verstößen gegen Nutzungsbedingungen zu sperren.

Bereits 2025 hatte Microsoft nach Recherchen des "Guardian" und des Magazins "+972" den Zugang des israelischen Militärs zu bestimmten Cloud- und KI-Angeboten eingeschränkt. Hintergrund waren Enthüllungen über deren Einsatz zur Massenüberwachung.