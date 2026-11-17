Hacker haben es auf Nutzer von Apple-Smartphones abgesehen. Über manipulierte Websites großer Unternehmen versuchen die Täter, Schadsoftware auf iPhones zu verbreiten. Insgesamt sollen 178 Internetseiten betroffen sein.
Darunter befinden sich auch die Websites von Ikea, CNN, Salesforce und Equifax. Nach Angaben des Sicherheitsforschers Scott Helme wurde der Schadcode über die Plattform Optimizely eingeschleust.
Die Angreifer wollen damit unter anderem Kreditkartendaten und Kryptowährungen erbeuten. Außerdem soll die Schadsoftware weitere Viren auf den Geräten installieren können.
Die Cybersicherheitsfirma HudsonRock bestätigte ebenfalls Hinweise auf die Verbreitung des Schadcodes. Ob und in welchem Umfang bereits Daten von betroffenen iPhones gestohlen wurden, ist noch offen.
Salesforce prüft inzwischen unerlaubte Eingriffe in den Programmcode und hat entsprechende Funktionen vorübergehend abgeschaltet. Auch Equifax verzichtet vorerst auf Optimizely. Eine Infektion der eigenen IT-Systeme konnte das Unternehmen bislang nicht feststellen.
Stellungnahmen von Apple, Optimizely und weiteren betroffenen Firmen lagen zunächst nicht vor.