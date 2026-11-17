i Über eingeschleusten Schadcode wollen sie iPhones infizieren und sensible Daten stehlen. istock Bekannte Websites manipuliert Neue Hacker-Masche bedroht jetzt alle iPhone-Nutzer Hacker haben 178 Websites bekannter Unternehmen manipuliert. Über eingeschleusten Schadcode wollen sie iPhones infizieren und sensible Daten stehlen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hacker haben es auf Nutzer von Apple-Smartphones abgesehen. Über manipulierte Websites großer Unternehmen versuchen die Täter, Schadsoftware auf iPhones zu verbreiten. Insgesamt sollen 178 Internetseiten betroffen sein.

Bekannte Unternehmen betroffen

Darunter befinden sich auch die Websites von Ikea, CNN, Salesforce und Equifax. Nach Angaben des Sicherheitsforschers Scott Helme wurde der Schadcode über die Plattform Optimizely eingeschleust.

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Die Angreifer wollen damit unter anderem Kreditkartendaten und Kryptowährungen erbeuten. Außerdem soll die Schadsoftware weitere Viren auf den Geräten installieren können.

Ausmaß noch unklar

Die Cybersicherheitsfirma HudsonRock bestätigte ebenfalls Hinweise auf die Verbreitung des Schadcodes. Ob und in welchem Umfang bereits Daten von betroffenen iPhones gestohlen wurden, ist noch offen.

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Salesforce prüft inzwischen unerlaubte Eingriffe in den Programmcode und hat entsprechende Funktionen vorübergehend abgeschaltet. Auch Equifax verzichtet vorerst auf Optimizely. Eine Infektion der eigenen IT-Systeme konnte das Unternehmen bislang nicht feststellen.

Stellungnahmen von Apple, Optimizely und weiteren betroffenen Firmen lagen zunächst nicht vor.