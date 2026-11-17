i ? Neuer Lotus, rare Gott-Packs "Magic" taucht ab – und lockt mit neuen Mega-Raritäten Kaum ist das "Star Trek"-Set erschienen, kündigt "Magic" das nächste Abenteuer an. Eine Unterwasserwelt und extrem seltene Karten warten. Von Roman Palman 17.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ist das große "Star Trek"-Crossover von "Magic: The Gathering" am 13. November erschienen, legt Hersteller Wizards of the Coast bereits nach. Mit "Nauctis: Das versunkene Reich" wurde am selben Tag das nächste große Set vorgestellt.

Ab 5. Februar 2027 geht es für Spieler erstmals auf eine vollständig vom Ozean geprägte Welt voller Meereskreaturen, geheimnisvoller Gottheiten und versunkener Schätze.

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Laut Wizards of the Coast wurde die Unterwasserwelt über mehrere Jahre entwickelt. Fans hätten sich ein solches Szenario bereits seit Jahrzehnten gewünscht. Alle fünf Manafarben sollen darin vertreten sein. Auch das Spieldesign wurde angepasst: So wurden etwa Ausweichfähigkeiten für eine Welt ohne Flugfähigkeit neu gedacht.

Neue Gott-Packs sorgen für Aufsehen

Eine besonders spannende Neuerung betrifft die Booster – und wird für Schnappatmung unter den Spielern sorgen. Mit "Nauctis" führt Wizards sogenannte Gott-Packs ein. Darin besitzen sämtliche Karten außer Standardländern die Seltenheitsstufe selten oder sagenhaft selten.

Die Chancen auf einen solchen Glücksgriff sind allerdings gering: Nur etwa jeder 1.000. reguläre Booster ist ein Gott-Pack. Bei den Sammler-Boostern liegt die Häufigkeit bei einem von 300. Dieses Konzept soll künftig auch bei weiteren Sets aus dem Magic-Multiversum zum Einsatz kommen.

Gott-Pack-Feierkarte: 1 von 1.000 normalen Booster-Packs und 1 von 300 Sammler-Boostern werden künftig Gott-Booster. Wizards of the Coast

Nur 500 Exemplare des Abyssalen Lotus

Für Sammler gibt es noch eine weitere Besonderheit: Den "Abyssalen Lotus" als textlose Raised-Foil-Karte. Von dieser exklusiven Variante mit einer Illustration von Kelogsloops werden lediglich rund 500 Exemplare gedruckt. Zu finden ist sie ausschließlich in Sammler-Boostern.

Headliner: Abyssal Lotus ﻿Wizards of the Coast

Dazu kommen 20 verschiedene "Versunkene Schätze"-Karten, darunter 15 neu aufgelegte Klassiker. Sie erscheinen unter anderem als besondere Box-Topper mit Perlmuttschimmer-Effekt. Auch 24 Ozeanpanorama-Karten, 38 Karten mit Korallenrahmen und zehn Japan-Showcase-Karten sollen für Abwechslung sorgen.

Release und Preise stehen bereits fest

Das neue Set erscheint am 5. Februar 2027, digital auf "MTG Arena" bereits am 2. Februar. Prerelease-Veranstaltungen starten am 29. Jänner. Die offizielle Geschichte beginnt am 4. Jänner.

Die unverbindlichen US-Listenpreise liegen bei 5,49 Dollar für einen Booster und 26,99 Dollar für einen Sammler-Booster. Commander-Decks kosten 49,99 Dollar, die Premium-Edition 79,99 Dollar. Für das Secret-Lair-Bundle werden 89,99 Dollar fällig.

Mit "Nauctis" setzt Wizards nach dem "Star Trek"-Ausflug wieder auf eine eigenständige Fantasywelt – und liefert vor allem Sammlern reichlich Gründe, in die Tiefen des Multiversums abzutauchen.