i "PUR"-Sänger Hartmut Engler geht es nicht gut. IMAGO/mix1 Große Sendungen geplant Sorge um "PUR"-Sänger! Hartmut Engler sagt plötzlich ab Der "PUR"-Sänger muss wegen einer Erkrankung zwei TV-Auftritte in der "Giovanni Zarrella Show" streichen. Fans bangen vor dem Tourstart. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für "PUR"-Fans: Hartmut Engler (64) musste kurzfristig zwei Auftritte in der beliebten ZDF-Sendung "Giovanni Zarrella Show" absagen. Betroffen sind die Live-Sendung am Samstag in Offenburg sowie die Aufzeichnung des PUR-Specials "Abenteuerland - Ein Abend für PUR" am 25. November.

Der Grund für die Absage ist eine Erkrankung des Sängers. In einer Erklärung teilte Engler mit: "Es tut mir unendlich leid, dass ich krankheitsbedingt am Samstag nicht bei der Giovanni Zarrella Show und auch nicht beim PUR-Special in der kommenden Woche dabei sein kann. Diese Auftritte absagen zu müssen, fällt mir wirklich schwer."

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Nach Angaben von "BILD.de" soll es sich bei Englers Erkrankung um einen grippalen Infekt handeln. Der Sänger kämpft bereits seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. Erst Anfang November hatte er enthüllt, dass er im November 2025 einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte, der ihn fast das Leben kostete.

Herzinfarkt und Arthrose belasten den Star

Von dem Infarkt blieb eine Herzschwäche, wegen der Engler täglich elf Tabletten nehmen muss. Zusätzlich leidet er an Arthrose in beiden Knien und ist zeitweise auf einen Gehstock angewiesen.

Die große PUR-Tournee soll am 30. November in Ludwigsburg starten. Engler zeigte sich optimistisch: "Ich setze alles daran, für den Start der Tour wieder topfit zu sein, und freue mich schon sehr darauf, euch am 30. November bei unserem ersten Auftritt in Ludwigsburg wiederzusehen."

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Fans bangen um Tournee-Start

Schon Anfang November hatte der Musiker im Gespräch mit Journalisten erklärt: "Ich habe mir Gedanken gemacht, wie stark mein Herz durch das Singen und meine Bewegungen auf der Bühne gestresst wird. Physisch fühle ich mich in der Lage, für die Tour. Aber es gibt Dinge, die man vorher nicht testen kann. Dazu zählen das Adrenalin und die Aufregung." Ob die aktuelle Erkrankung Auswirkungen auf den geplanten Tourneestart haben wird, ist noch unklar.