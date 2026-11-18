i Prinz Harry würde zur Waffe greifen. REUTERS/Valentyn Ogirenko; Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS Meghan in Sorge Gegen Putin: Prinz Harry will in den Krieg ziehen Der Sohn von König Charles (78) erklärt, dass er im Ernstfall wieder zur Waffe greifen und für Großbritannien in den Krieg ziehen würde. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Prinzen zurück zum Soldaten? Prinz Harry hat in einem Interview mit der britischen Zeitung "Telegraph" überraschend deutlich gemacht, dass er jederzeit bereit wäre, wieder für sein Land zu kämpfen.

Die Aussagen machte der 42-Jährige während eines unangekündigten Besuchs in der ukrainischen Stadt Lwiw. Dort sprach er mit verwundeten Soldaten und nahm an Veranstaltungen rund um die Invictus Games teil.

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Prinz Harry und Meghan Markle i ?

Im Podcast "Ukraine: The Latest" erklärte Harry, dass Europa die Gefahr durch Russland endlich ernst nehmen müsse.

"Ich werde zu 100 Prozent bereit sein"

Besonders deutlich wurde der Herzog von Sussex, als es um seine eigene militärische Zukunft ging.

Sollte er erneut zum Dienst aufgefordert werden und sein Einsatz notwendig sein, werde er "zu 100 Prozent" bereitstehen, erklärte Harry. Er wolle seinem Land gemeinsam mit ehemaligen Kameraden und aktiven Soldaten dienen.

Für den zweifachen Vater wäre es eine Rückkehr in eine Welt, die er bestens kennt.

Harry war zehn Jahre lang Mitglied der britischen Armee und absolvierte zwei Einsätze in Afghanistan. Unter anderem war er als Pilot eines Apache-Kampfhubschraubers tätig. 2015 beendete er seine Militärkarriere.

Harry warnt vor Russland

Doch der Prinz spricht nicht nur über seine eigene Einsatzbereitschaft. Auch die Sicherheitslage in Europa bereitet ihm Sorgen.

"Nur weil keine Drohnen, Kugeln und Raketen auf uns zufliegen, heißt das nicht, dass wir uns nicht im Krieg befinden", erklärte Harry.

Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

Seiner Ansicht nach habe Europa mittlerweile erkannt, welche Bedrohung von Russland ausgehe. Gleichzeitig warnte er davor, dass sich die europäischen Staaten durch interne Konflikte gegenseitig schwächen könnten.

Besonders kritisch sieht Harry mögliche Kürzungen bei der Unterstützung der Ukraine. Statt weniger Hilfe fordert er ein noch stärkeres Engagement.

Deutliche Botschaft an die USA

Auch die amerikanische Ukraine-Politik sprach Harry an. US-Präsident Donald Trump (80) nannte er dabei nicht ausdrücklich.

Der Prinz verwies darauf, dass die Unterstützung für die Ukraine in der amerikanischen Bevölkerung seit Beginn des Krieges groß gewesen sei. Politische Entscheidungsträger könnten allerdings andere Prioritäten setzen.

So lief Charles' Besuch bei Trump ab i ?

Für Harry steht fest, dass die Ukraine weiterhin internationale Hilfe benötigt.

Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass das Land den Krieg gewinnen könne. Für Russland müsse es seiner Ansicht nach aber auch einen Weg geben, den Konflikt zu beenden.

Meghan müsste um Harry bangen

Dass Harry tatsächlich wieder in einen Krieg ziehen wird, ist derzeit nicht absehbar. Seine Aussagen beziehen sich auf einen möglichen Ernstfall, in dem Großbritannien militärische Unterstützung benötigen würde.

Für Ehefrau Meghan (45) und die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) wäre ein solcher Schritt dennoch eine einschneidende Veränderung.

Der Prinz hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Zeit beim Militär war. Mit den 2014 gegründeten Invictus Games setzt er sich bis heute für verwundete Soldaten und Veteranen ein.

Bei seinem jüngsten Ukraine-Besuch traf Harry erneut auf Menschen, die im Krieg schwere Verletzungen erlitten haben.

Seine Botschaft ist jedenfalls unmissverständlich: Sollte sein Land ihn brauchen, wäre der Royal bereit, die Uniform wieder anzuziehen.