i Prinz Haakon Reuters Norwegischer Royal in Gefahr Kriminelle planten Entführung von Prinz Haakon Ein neues Buch deckt auf: Kriminelle mit Verbindungen auf den Balkan planten die Entführung des heutigen norwegischen Königs Haakon. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Details über das norwegische Königshaus kommen ans Licht. Wie jetzt bekannt wurde, war der heutige König Haakon VIII. schon mehrfach im Visier von Verbrechern, die seine Entführung planten. Die Hintergründe dieser bedrohlichen Situationen werden in einem neuen Buch mit dem Titel "Hoffet" geschildert.

Besonders brisant: Im Jahr 2000 erhielt Norwegen eine alarmierende Nachricht aus dem Ausland. Kriminelle mit Kontakten auf dem Balkan sollen die Verschleppung des damals 27-jährigen Prinzen vorbereitet haben. Anonyme Insider berichten, dass die Täter Lösegeld in Millionenhöhe fordern wollten.

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Wie nach Angaben von Promiflash bekannt wurde, beschreiben mehrere Sicherheitsmitarbeiter diese Bedrohung als die ernsthafteste konkrete Gefahr für die königliche Familie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Ermittler konnten letztlich jedoch niemanden zur Verantwortung ziehen. Eine Anklage erfolgte nie.

Konsequenzen für die Liebe

Die Bedrohung hatte weitreichende Konsequenzen – auch in Liebesdingen. Der Entführungsplan dürfte sich auf die Verlobungspläne von Haakon mit seiner damaligen Freundin Mette-Marit ausgewirkt haben. Trotz aller Schwierigkeiten fanden die beiden zueinander und heirateten schließlich.

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Aus ihrer Liebe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Mehr als zwei Jahrzehnte später begann für die Eheleute ein völlig neues Kapitel: Nach dem Tod von König Harald V. übernahm Haakon den Thron als Haakon VIII. und Mette-Marit wurde Königin von Norwegen.