i König Charles besuchte am Freitag den Surrey Street Market im Londoner Stadtteil Croydon. Eddie Mulholland/Pool via REUTERS "Aggressiv verhalten" Polizei muss bei Charles' Geburtstagsfeier einschreiten Kurz vor seinem 78. Geburtstag besucht König Charles einen Markt im Süden Londons. Dabei muss die Polizei einschreiten. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Schreckmoment mitten in der Geburtstagsstimmung: König Charles (78) feierte am Samstag seinen 78. Geburtstag. Schon am Freitag war der Monarch aus diesem Anlass auf dem Surrey Street Market im Londoner Stadtteil Croydon unterwegs. Dort kam es allerdings zu einem Zwischenfall, wie das Magazin "Hello!" berichtet.

Ein Mann soll sich hinter der Absperrung "aggressiv" verhalten haben. "Ein Mann wurde von Beamten angesprochen, nachdem er sich hinter der Metallabsperrung und später auch in der Menschenmenge aggressiv verhalten hatte", bestätigte die Londoner Polizei.

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König Charles bekam auf dem Markt sogar eine Geburtstagstorte überreicht. Eddie Mulholland/Pool via REUTERS

"Der Mann wurde aus dem Bereich entfernt und wieder freigelassen, nachdem keine Gefahr eines weiteren Verstoßes mehr bestand." Bei ihm soll es sich um einen Markthändler gehandelt haben.

Torte und "Happy Birthday"

Der König selbst bekam von dem Vorfall offenbar kaum etwas mit. Er war damit beschäftigt, die vielen Menschen zu begrüßen, die gekommen waren, um ihm zu gratulieren. Die Menge stimmte sogar "Happy Birthday" an. Zur Feier des Tages wurde Charles auch eine Geburtstagstorte überreicht, die er gleich selbst anschnitt.

Der Ausflug auf den Markt war Teil der Feierlichkeiten rund um seinen Ehrentag. Seinen Geburtstag verbrachte der Ehemann von Königin Camilla (79) dann im privaten Kreis.