i Prinz William fährt Prinzessin Kate im Elektro-Tuktuk an der Promenade von Mumbai. REUTERS/Phil Noble "Es ist großartig" Royals im Tuktuk: William chauffiert Kate durch Mumbai Prinz William setzt sich in Indien selbst ans Steuer einer Elektro-Rikscha, Prinzessin Kate nimmt hinten Platz. Und beide haben sichtlich Spaß. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Auftritt! Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind in Mumbai im Tuktuk vorgefahren. Der Thronfolger setzte sich am Dienstag selbst hinters Steuer einer elektrischen Rikscha, während es sich Kate auf dem Rücksitz bequem machte. So ging es entlang der Uferpromenade mit Blick auf die berühmte Bandra-Worli-Brücke über dem Arabischen Meer.

Beim Aussteigen strahlte die Prinzessin im cremefarbenen Hosenanzug: "Das ist der beste Weg anzukommen!" Auch die Rückbank bekam gute Noten: "Sehr bequem."

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William war ebenfalls begeistert. "Es ist sehr leise, sehr einfach zu fahren, es ist großartig", schwärmte er. Der Chefin des Herstellers rief er lachend zu: "Ich habe Ihr Fahrzeug nicht zu Schrott gefahren, also ist alles gut." Und weiter: "Ich war ziemlich aufgeregt und hätte gern eine längere Promenade gehabt. Ich wollte sehen, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit ist."

Anlass der Reise ist der Earthshot Prize, Williams Umweltpreis, der heuer zum sechsten Mal vergeben wird. Mit dem Tuktuk fuhr das Paar zu einem Treffen mit den Finalisten, am Abend steigt die große Preisverleihung. Kate war dabei übrigens eine Überraschung: Ursprünglich war nur William für den Termin eingeplant.

Bereits 2016 hatte das Paar Indien besucht. Sie hätten "so glückliche Erinnerungen" an diese Reise, sagten die beiden zum Auftakt. Mumbai empfing die Royals mit einer grünen Lichtershow, zahlreiche Wahrzeichen der Stadt erstrahlten in der Farbe des Preises.