i Prinz Harry begrüßt einen ukrainischen Kriegsveteranen beim Rollstuhl-Rugby in Lemberg. Dort kämpften die Sportler um einen Platz bei den Invictus Games 2027 in Birmingham. Reuters Überraschungsbesuch in Lwiw Prinz Harry in Ukraine: "Ihr werdet den Krieg gewinnen" Überraschungsbesuch in der Ukraine! Prinz Harry reiste zu einer Konferenz über Kriegsverletzungen nach Lemberg und machte verwundeten Soldaten Mut. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesem Besuch hatte wohl niemand gerechnet! Prinz Harry (42) ist am Samstag überraschend in die Ukraine gereist. In der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) besuchte der britische Royal verwundete Soldaten und Kriegsveteranen. Dabei fand er deutliche Worte: "Ihr werdet den Krieg gewinnen."

Der Herzog von Sussex besuchte unter anderem das Rehabilitationszentrum "Superhumans Centre", das auf die Versorgung von Kriegsverletzten, Prothesen und Rehabilitation spezialisiert ist. Außerdem trat er bei einer internationalen Konferenz über die Behandlung von Kriegsverletzungen auf. In der Ukraine gibt es 1,4 Millionen Kriegsveteranen.

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"Risiko eingegangen"

Dass seine Reise nicht ganz ungefährlich war, machte Harry selbst deutlich. Er sei ein Risiko eingegangen, um in die Ukraine zu kommen, erklärte der 42-Jährige. Dennoch fühle er sich bei jedem Besuch willkommen.

"Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine zurückkomme, fühle ich mich willkommen und spüre Herzlichkeit", sagte Harry. Den verwundeten Soldaten versprach er: "Ihr werdet den Krieg gewinnen und danach für den Erfolg gerüstet sein."

Harry spielt mit Kriegsveteranen

Für Harry war es bereits der vierte Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Diesmal stand auch Sport auf dem Programm.

In einer Schulsporthalle verfolgte der Prinz ein Rollstuhl-Rugby-Spiel. Die Teilnehmer kämpften dabei um einen Platz im ukrainischen Team für die Invictus Games 2027 in Birmingham. Harry ließ es sich außerdem nicht nehmen, selbst eine Runde Pickleball mit den Veteranen zu spielen.

Besonders herzlich fiel das Wiedersehen mit Valery Odainyk aus. Der 41-jährige Soldat, dem ein Bein amputiert werden musste, hatte bereits 2025 bei den Invictus Games in Kanada teilgenommen. Harry erkannte ihn sofort und umarmte ihn.

Als der Prinz erfuhr, dass Odainyk weiterhin im aktiven Militärdienst steht, fragte er überrascht: "Wann findest du überhaupt Zeit zum Trainieren?"

Ukraine will mit 60 Sportlern antreten

Die Ukraine plant für die Invictus Games 2027 mit insgesamt 60 Teilnehmern. Es wäre die bisher größte ukrainische Mannschaft bei dem internationalen Sportturnier für verwundete und erkrankte Soldaten und Veteranen, das Harry 2014 ins Leben gerufen hat.

Die Bedeutung solcher Veranstaltungen ist enorm. Laut dem britischen Bericht gibt es in der Ukraine rund 1,4 Millionen Kriegsveteranen. Mehr als zehn Prozent von ihnen leben mit einer Behinderung.

Harry betonte bei seinem Besuch, dass die Erfahrungen der Ukraine bei der Behandlung und Rehabilitation von Kriegsverletzten auch für den Wiederaufbau des Landes entscheidend sein werden.

Harry stellt Invictus Games in Ukraine in Aussicht

Zum Abschluss machte der Prinz den ukrainischen Veteranen sogar eine besondere Hoffnung. "Wenn der Krieg vorbei ist und die Ukraine gewonnen hat, werden wir bereit sein, euch bei der Austragung von Invictus Games zu unterstützen", erklärte Harry.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Ukraine tatsächlich einmal Gastgeber der Invictus Games wird, ist offen. Fest steht aber: Für Prinz Harry ist die Unterstützung der verwundeten Soldaten längst mehr als nur ein einmaliger Besuch.