Putin-Drohne zerbombt Zug – 13 Menschen sterben

Schrecklicher Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der Ukraine: In der Großstadt Dnipro kamen dabei mindestens 13 Menschen ums Leben. Laut ukrainischen Angaben sei die Drohne in einen Zug eingeschlagen. Nach Angaben des Gebietsgouverneurs Olexander Hanscha gab es auch zehn Verletzte, berichet "focusplus".
Inzwischen hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj via X zu Wort gemeldet. Der Staatschef sprach von einem "entsetzlichen Angriff". Ihm zufolge habe es sich bei den Zielen des Angriffs um einen gewöhnlichen Nahverkehrszug sowie einen regulären Passagierzug gehandelt.
Selenskyj forderte als Reaktion auf den Angriff einmal mehr, dass die Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürfen, solange der Krieg andauere. Vielmehr sollten die USA, Europa und die G7 stärkere Sanktionen über Moskau verhängen.
Zu seinem Text veröffentlichte der ukrainische Präsident auch Aufnahmen des angegriffenen Bahnhofs. Die Bilder und das Video zeigen Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden. Auch Tote, die auf dem Bahnsteig liegen, sind zu sehen.
Seitens der ukrainischen Eisenbahn wurde mitgeteilt, dass der getroffene Zug von Dnipro nach Saporischschja fahren sollte. Als die Drohne mit Düsenantrieb einschlug, hätten sich Personen, trotz erhöhter Gefahr, auf dem Bahnsteig aufgehalten. Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, betonte, dass es sich bei den Opfern um Zivilisten gehandelt habe.