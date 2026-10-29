i Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben. APA-Images / AFP / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE Blutbad am Bahnhof Putin-Drohne zerbombt Zug – 13 Menschen sterben Mindestens 13 Tote und zehn Verletzte: Eine Drohne schlug in einen Zug in der ukrainischen Stadt Dnipro ein. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der Ukraine: In der Großstadt Dnipro kamen dabei mindestens 13 Menschen ums Leben. Laut ukrainischen Angaben sei die Drohne in einen Zug eingeschlagen. Nach Angaben des Gebietsgouverneurs Olexander Hanscha gab es auch zehn Verletzte, berichet "focusplus".

Inzwischen hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj via X zu Wort gemeldet. Der Staatschef sprach von einem "entsetzlichen Angriff". Ihm zufolge habe es sich bei den Zielen des Angriffs um einen gewöhnlichen Nahverkehrszug sowie einen regulären Passagierzug gehandelt.

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Selenskyj fordert härtere Sanktionen

Selenskyj forderte als Reaktion auf den Angriff einmal mehr, dass die Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürfen, solange der Krieg andauere. Vielmehr sollten die USA, Europa und die G7 stärkere Sanktionen über Moskau verhängen.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

Zu seinem Text veröffentlichte der ukrainische Präsident auch Aufnahmen des angegriffenen Bahnhofs. Die Bilder und das Video zeigen Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden. Auch Tote, die auf dem Bahnsteig liegen, sind zu sehen.

Die Bilder des Tages i ?

Seitens der ukrainischen Eisenbahn wurde mitgeteilt, dass der getroffene Zug von Dnipro nach Saporischschja fahren sollte. Als die Drohne mit Düsenantrieb einschlug, hätten sich Personen, trotz erhöhter Gefahr, auf dem Bahnsteig aufgehalten. Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, betonte, dass es sich bei den Opfern um Zivilisten gehandelt habe.