Lkw rammt Kinderwagen – Frau (62) und Kleinkind (1) tot

Schrecklicher Vorfall in einem kleinen Ort im deutschen Bundesland Baden-Württemberg: Am Donnerstag kamen dort eine Frau (62) und ein Kleinkind (1) ums Leben. Der Vorfall soll sich beim Friedhofweg in Hausen bei Freiburg abgespielt haben.
Demnach war die Frau dort mit dem Kind im Kinderwagen unterwegs. Gegen 11 Uhr schob dann ein Lkw zurück. Dabei erfasste das tonnenschwere Fahrzeug die 62-Jährige und den Kinderwagen.
Wie die "Bild" berichtet, kam für beide Unfallopfer jede Hilfe zu spät. Die Frau und das Kind sollen sofort tot gewesen sein. Inzwischen hat auch die Polizei die Ermittlungen zu dem tragischen Unfall aufgenommen.
Gegenüber der deutschen Tageszeitung sagte ein Polizei-Sprecher, dass es bislang unklar sei, warum der Lkw-Lenker die beiden übersehen hatte. Das Fahrzeug sei jedenfalls rückwärts zu einem Grundstück gefahren. Die Ermittlungen laufen.