i Der Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. iStock Flughäfen zittern Alarmstufe Rot! Riesige Aschewolke über Ätna Über dem Ätna auf Sizilien türmt sich eine vier Kilometer hohe Aschewolke auf. Für den Flugverkehr gilt nun Warnstufe Rot. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der höchste aktive Vulkan Europas sorgt erneut für Alarm: Über dem Ätna auf Sizilien war eine rund vier Kilometer hohe Aschewolke zu sehen, die Richtung Südosten zog. Aufgrund des neuerlichen Ausstoßes von Vulkanasche wurde die Warnstufe für den Luftverkehr auf Rot angehoben.

Seitens des Ätna-Observatoriums des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurde am Donnerstag mitgeteilt, dass der Ascheausstoß von geringer Intensität sei, allerdings andauere. Mithilfe eines Netzes aus optischen Kameras und Wärmebildkameras werde die Lage überwacht.

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Ätna sorgte für Probleme auf Flughäfen

Wie der "Kurier" berichtet, kam es am Flughafen Catania-Fontanarossa zunächst zu keinen Einschränkungen. Dennoch ist man in Sorge. Bereits in der Vergangenheit sorgte der Ätna immer wieder für Probleme im Flugverkehr. In der Regel kommt es dann zu Verspätungen, Umleitungen oder sogar Streichungen.

So auch im August 2026. Damals hatten die Flughäfen Catania, Comiso und Palermo mehrere Tage lang mit eingeschränktem Betrieb zu kämpfen. Die Vulkanasche kann Triebwerke gefährden und die Sicht für Piloten beeinträchtigen.

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Die nunmehrige Anhebung der Warnstufe bedeutet nicht automatisch, dass es zu Flughafenschließungen kommt. Die Behörden überwachen die Lage kontinuierlich und entscheiden dann anhand der Ausbreitung der Aschewolke sowie der Windrichtung, ob es zu Maßnahmen kommt.