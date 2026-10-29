i Der Wiener sitzt schon 915 Tage in Haft. iStock Sex mit 15-Jähriger Österreicher (26) drohen bis zu 30 Jahre Haft in USA Ein Wiener (26) sitzt in den USA in Haft. Ihm werden schwere Sexualdelikte an einer 15-Jährigen vorgeworfen. Der Prozess verzögert sich. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits seit 915 Tagen befindet sich ein Wiener (26) in den USA in Haft. Ihm wird vorgeworfen, Sex mit einer 15-Jährigen gehabt zu haben. Konkret geht es um Missbrauch bzw. Vergewaltigung sowie Entführung bzw. die Beeinträchtigung des Sorgerechts einer Minderjährigen.

Der IT-Techniker spricht hingegen von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Zudem habe ihm das Mädchen erzählt, dass sie 19 Jahre alt sei. Eigentlich hätte die Hauptverhandlung bereits im August über die Bühne gehen sollen, nun ist es fraglich, ob es in diesem Jahr überhaupt noch zu einem Prozess kommt.

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Verteidigerin ausgetauscht

Grund dafür ist, dass der Wiener den Austausch seiner Verteidigerin beantragt hat. Dies geht aus der Datenbank seines zuständigen Gerichtssprengels im US-Bundesstaat Florida hervor. Noch am Donnerstagvormittag (Ortszeit) soll der Österreicher eine Anhörung vor einem Richter absolvieren. Dort soll er die Gründe für den Wechsel seiner Verteidigung offenlegen.

Eine Sprecherin des Außenministeriums bestätigte gegenüber der APA, dass es "offene Fragen zur Rechtsvertretung" des jungen Mannes gebe. Näher wollte die Sprecherin allerdings nicht ins Detail gehen. Der Wiener stehe in Kontakt mit der Botschaft. Diese würde sich regelmäßig über die Haftbedingungen und seinen Gesundheitszustand erkundigen.

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Festnahme nach Treffen in Hotel

Kennengelernt habe der inzwischen 26-Jährige das Mädchen über ein Online-Computerspiel. Dabei habe er sich offenbar verliebt und beschlossen, die 15-Jährige in den USA zu besuchen. Nach monatelangen Chats setzte er sein Vorhaben schließlich in die Tat um. Es sei zu einem Treffen in einem Hotel gekommen. Dort hätte er die Nacht mit der Jugendlichen verbracht. Am 28. April 2024 klickten für den Wiener dann die Handschellen.

Erst wurde er ins Brevard County Jail in Cocoa Beach gebracht. Später folgte die Überstellung ins Orange County Jail. Dort sind über 1.400 Häftlinge untergebracht. Die Behörden in den USA gehen von mehreren vollendeten Verbrechen aus. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Wiener bis zu 30 Jahre hinter Gittern.