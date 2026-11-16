i Bei William und Harry soll es noch immer schlecht laufen. REUTERS Trauer im Königshaus William und Harry trauern um geliebte Bezugsperson Prinz William und Prinz Harry müssen sich von einer Frau verabschieden, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hat. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im britischen Königshaus herrscht Trauer: Jessie Webb, die ehemalige Nanny von Prinz William (44) und Prinz Harry (42), ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das berichtet Royal-Experte Robert Jobson auf seiner Webseite.

Besonders bitter: William soll während seiner aktuellen Indienreise von dem Todesfall erfahren haben. Gemeinsam mit Prinzessin Kate (44) hält er sich derzeit in Mumbai auf, wo am Dienstag (17. November) sein Umweltpreis "Earthshot Prize" verliehen wird. Sein Bruder Harry war am Wochenende in der Ukraine unterwegs und besuchte dort verwundete Soldaten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Sie war für die Prinzen wie eine Vertraute

Jessie Webb spielte im Leben der beiden Brüder eine wichtige Rolle. Als sie ihre Arbeit im Königshaus begann, war William gerade einmal sieben Jahre alt, Harry erst vier. Schnell entwickelte sich zwischen den Kindern und ihrer Nanny eine enge Bindung.

Royal-Experte Jobson beschreibt die Verstorbene als lebensfrohe und herzliche Frau, die stets mit gesundem Menschenverstand handelte. Die beiden Prinzen sollen sie regelrecht vergöttert haben.

Vor allem William hielt über die Jahre engen Kontakt zu seiner früheren Nanny. Sie war nicht nur bei seinem 21. Geburtstag dabei, sondern gehörte 2011 auch zu den Hochzeitsgästen, als er Kate das Jawort gab.

Die Verbindung war sogar so stark, dass Webb 2013 im Alter von 71 Jahren ihren Ruhestand unterbrach. Nach der Geburt von Prinz George (13) unterstützte sie William und Kate bei der Betreuung ihres ersten Kindes. Auch bei dessen Taufe war sie anwesend. Erst im März 2014 übergab sie die Aufgabe an Maria Teresa Turrion Borrallo.

Auch Harry hatte seine einstige Bezugsperson nicht vergessen. Bei seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (45) im Jahr 2018 stand Webb ebenfalls auf der Gästeliste.

Kommt es jetzt zur Versöhnung der Brüder?

Der Todesfall könnte die zerstrittenen Brüder nun zumindest für einen traurigen Anlass wieder zusammenbringen. Ob William und Harry gemeinsam Abschied von ihrer früheren Nanny nehmen werden, ist allerdings unklar. Details zur Beerdigung sind bislang nicht bekannt.

Seit Harrys Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 gilt das Verhältnis der beiden als zerrüttet. Obwohl der 42-Jährige seit August wieder mit seiner Familie in Großbritannien lebt, soll es bisher zu keinem persönlichen Wiedersehen mit den Royals gekommen sein. William soll einer Annäherung weiterhin ablehnend gegenüberstehen.

Harry hingegen machte zuletzt deutlich, dass er sich eine Aussöhnung wünscht. Im Interview mit dem Magazin "GQ" erklärte er, dass manche Menschen eine Versöhnung nicht wollten, er selbst aber sehr wohl. Angesichts der aktuellen Weltlage sei es für ihn das Wichtigste, wieder Frieden innerhalb der Familie zu schließen.