i Königin Margrethe dankte im Jänner 2024 nach 52 Jahren auf dem Thron ab. APA-Images / dana press / Ritzau Scanpix Ganz kurzfristig Sorge um Königin Margrethe: Erneut Termin abgesagt Die dänische Ex-Königin Margrethe musste kurzfristig eine Jubiläumsfeier in Kopenhagen absagen. Der Hof nennt den Grund. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihr Stuhl blieb leer: Königin Margrethe (86) hat am Dienstag kurzfristig einen Auftritt in Kopenhagen abgesagt. Eigentlich sollte die frühere dänische Monarchin in der Oper eine Fotoausstellung zum 90-jährigen Bestehen der dänischen Rheuma-Vereinigung eröffnen, deren Schirmherrin sie seit 25 Jahren ist. Die Absage wurde erst direkt bei der Veranstaltung von der Bühne aus verkündet.

Später nannte das Königshaus "beginnende Halsschmerzen" als Grund. Margrethe befinde sich auf Schloss Fredensborg, wo sie lebt, und es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

"Wir wissen, wie gern sie hier gewesen wäre"

Die Enttäuschung bei den Veranstaltern war groß. "Wir hatten uns darauf gefreut, Königin Margrethe in den Mittelpunkt unserer 90-Jahr-Feier zu stellen", hieß es. "Wir wissen, wie gern sie hier gewesen wäre."

Die Absage sorgt in Dänemark für Sorge, denn sie ist nicht die Erste. Bereits im September konnte Margrethe nicht am Begräbnis des norwegischen Königs Harald in Oslo teilnehmen. Erst vergangene Woche hatte sie laut dem Magazin "Billed Bladet" erstmals seit vier Monaten wieder einen Termin außerhalb von Fredensborg wahrgenommen.

Seit ihrer Abdankung im Jänner 2024 hat sich Margrethe weitgehend aus dem royalen Alltag zurückgezogen. Rund 20 ihrer früher 81 Schirmherrschaften hat sie behalten, zu besonderen Anlässen vertritt sie das Königshaus aber weiterhin.