i Prinzessin Kate und Prinz William auf dem grünen Teppich der Earthshot-Gala in Mumbai. Instagram/princeandprincessofwales Earthshot-Gala in Mumbai Bollywood-Glamour: Prinzessin Kate verzaubert in Rot Zur Preisverleihung in Mumbai setzt Prinzessin Kate auf ein traditionelles indisches Kleid, und auf Smaragde aus dem Erbe der Queen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Auftritt! Bei der Verleihung des "Earthshot Prize" in Mumbai hat Prinzessin Kate (44) am Dienstagabend alle Blicke auf sich gezogen. An der Seite von Prinz William (44) schritt sie über den grünen Teppich, und zwar in einem tiefroten, bodenlangen Anarkali, einem traditionellen indischen Kleid.

Entworfen hat das Kleid die indische Designerin Mahima Mahajan. Gefertigt ist es aus handgewebter Seide, verziert mit traditionellen goldenen Banarasi-Details, aufwendiger Handstickerei und Glasperlen. Gefärbt wurde es mit pflanzlichen Farben, passend zum Nachhaltigkeitsthema des Abends. Für Kate ist es eine Premiere: Bisher hatte sie auf der Reise noch keinen indischen Designer getragen.

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Smaragde der Queen

Dazu wählte die Prinzessin glitzernde Ohrringe, eine rote Clutch und eine halboffene Frisur. Grüne Akzente im Kleid griff sie laut Berichten mit Smaragdschmuck aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth II. auf. Auch William setzte an diesem Abend auf einen indischen Designer.

Für Kate ist es ein besonderer Abend. Zum ersten Mal seit 2022 ist sie wieder bei der Verleihung von Williams Umweltpreis dabei, die vergangenen drei Jahre war er allein gekommen. Die Indien-Reise ist zudem die erste gemeinsame Auslandsreise des Paares seit Kates Krebsdiagnose.

Neben den Royals kamen auch Bollywood-Stars wie Alia Bhatt und Sonam Kapoor, außerdem stand die britische Band Take That auf der Bühne. Fünf von 15 Finalisten erhalten je eine Million Pfund, um ihre Ideen zur Rettung des Planeten umzusetzen.