i Culkin wird wieder Kevin. IMAGO/Image Press Agency; 20TH CENTURY FOX / Album Fortsetzung für Kultfilm Nach 34 Jahren! Culkin plant großes "Kevin"-Comeback Kevin McCallister ist längst erwachsen, doch seine Streiche könnten weitergehen. Macaulay Culkin hat bereits eine Idee für ein neues Abenteuer. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 30 Jahre nach seinem großen Kinoerfolg könnte Macaulay Culkin wieder in die Rolle schlüpfen, die ihn weltberühmt machte. Doch diesmal wäre Kevin McCallister kein kleiner Bub mehr, sondern selbst Vater – und ausgerechnet sein eigener Sohn könnte ihm das Leben ordentlich schwer machen.

Wie "BILD.de" berichtet, befindet sich eine entsprechende Filmidee bei Disneys 20th Century Studios bereits in einer frühen Entwicklungsphase. Die Initiative soll dabei von Culkin selbst gekommen sein: Im Sommer präsentierte er dem Disney-Studiochef seine Vorstellung davon, wie es mit Kevin weitergehen könnte.

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Diesmal wird "Kevin" ausgesperrt

"Ich arbeite wirklich hart und schenke dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit, woraufhin es sich ein wenig über mich ärgert und mich dann aussperrt", schilderte der Schauspieler seine Idee. Kevin müsste sich also plötzlich selbst einen Weg ins Haus bahnen, während sein Nachwuchs dort offenbar bestens auf ihn vorbereitet ist.

Für die Umsetzung könnten sich nun prominente Unterstützung und ein bekanntes Comedy-Duo finden: Seth Rogen und Evan Goldberg, die hinter dem Film "Superbad" stehen, sollen Culkins Konzept auf die Leinwand bringen.

Die beiden haben damit ein durchaus großes Erbe vor sich, schließlich spielten die ersten beiden "Kevin – Allein zu Haus"-Filme mit Culkin zusammen rund 761 Millionen Euro ein.