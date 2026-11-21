i Anna-Marias mama meldet sich gegen die Kaulitz-Zwillinge zu Wort. IMAGO/BREUEL-BILD; IMAGO/Future Image; Instagram Ansage an Kaulitz-Brüder Ihr reicht's! Anna-Marias Mama schießt gegen Bill & Tom Pool, Podcast und plötzlich eine Einladung zur Familienfeier: Soraya Lewe-Tacke hat genug von den Sticheleien der Kaulitz-Brüder. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sticheln Bill und Tom Kaulitz immer wieder über die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Soraya Lewe-Tacke, die Mutter von Anna-Maria und Sarah Connor, wurde beim Entspannen im Pool auf die Kommentare aufmerksam. Sie hat jetzt genug und meldet sich auf Social Media nun auch dazu zu Wort.

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"Und ich frage mich, warum? Weil sie das eigentlich gar nicht nötig haben. Sie sind ja auf einer großen Plattform", kritisiert sie in einem Instagram-Video. Statt weiterer Seitenhiebe wünscht sie sich eine direkte Aussprache: "Wenn sie die Eier haben, dann sollen sie mich direkt anrufen oder schreiben. Wir können uns gerne mal an einen Tisch setzen."

Einladung

Besonders an Tom richtet Soraya anschließend eine Einladung, die durchaus versöhnlich klingt. "Mir wurde auch mal zugetragen, dass du gern mal bei einer Familienfeier bei uns dabei sein möchtest", sagt sie und legt nach: "Herzlich gerne. Es gibt keine Feier, die geiler ist als unsere. Wir sind die geilste Feierfamilie überhaupt."

Ihren Ursprung hatte der Spott der Zwillinge im Streit zwischen Bushido und Jochen Schweizer an einer Münchner Bushaltestelle. Ob Bill und Tom tatsächlich Lust auf ein Treffen mit Soraya und ihrer feierfreudigen Familie haben, bleibt offen.