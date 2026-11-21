i Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Premiere der 3. Staffel der Netflix-Serie Kaulitz & Kaulitz IMAGO/Future Image Ihr größter Hit "Durch den Monsun": So wenig verdient Tokio Hotel damit Mit "Durch den Monsun" wurde Tokio Hotel weltberühmt. Jetzt enthüllt Bill Kaulitz: Er verdient gerade mal 900 Euro im Jahr am Mega-Hit. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 10:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Song machte Bill Kaulitz (37) und seine Band Tokio Hotel 2005 über Nacht zu Superstars. Doch finanziell hat sich der Mega-Erfolg für den Sänger offenbar kaum ausgezahlt.

In der neuen ZDF-Doku "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" verrät Kaulitz jetzt: "Mit Monsun, der heute noch unser größter Song ist, verdiene ich ungefähr 900 Euro im Jahr."

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Wie TAG24 berichtet, liegt das an den Verträgen, die die Band zu Beginn ihrer Karriere unterschrieben hat. Statt direkt bei Universal Music unter Vertrag zu stehen, schlossen die Musiker ihre Vereinbarungen mit einem Produzententeam.

Wie viel Geld tatsächlich geflossen ist, wissen sie bis heute nicht - die Summen waren in den ihnen gezeigten Unterlagen geschwärzt.

Mutter der Zwillinge macht ihrem Ärger Luft

Für die vier Musiker blieben zeitweise gerade einmal fünf Prozent übrig - die sie auch noch untereinander aufteilen mussten. Auch die Mutter von Bill und seinem Zwillingsbruder Tom macht das rückblickend wütend. Sie wirft den damaligen Geschäftspartnern vor, sich am Erfolg ihrer Söhne bereichert zu haben.

Die Musiker sprechen von einem "Knebelvertrag", an dessen Folgen sie bei ihren alten Songs noch heute zu knabbern haben. Bill und Tom waren damals erst 15 Jahre alt, als der große Erfolg kam.

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Die dreiteilige ZDF-Dokumentation "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.