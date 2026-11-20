i William und Kate schauten sich die U-Bahn an. REUTERS/Phil Noble/Pool Schreckmoment in Mumbai Kate kippt in U-Bahn fast um – William eilt sofort Bei einer Metro-Fahrt in Mumbai gerät Prinzessin Kate kurz ins Straucheln. William reagiert blitzschnell und eilt seiner Frau zu Hilfe. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf den royalen Besuch in Indien hatte Kate wohl nicht mit einem solchen Wackler gerechnet! Bei einer Fahrt mit der Metro von Mumbai geriet die Prinzessin plötzlich ins Stolpern.

Doch William war sofort zur Stelle und bewies, dass er auch abseits des Protokolls ein echter Gentleman ist.

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Kate verliert Gleichgewicht

Gemeinsam erkundeten die beiden Anfang der Woche die neue Aqua Line und plauderten mit den Fahrgästen.

Als sich der Zug plötzlich bewegte, verlor die 44-Jährige kurz das Gleichgewicht, griff nach einer Haltestange und konnte sich dank eines schnellen Schritts gerade noch abfangen.

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William eilte seiner Frau zur Seite und bot ihr Unterstützung an. Wie "promiflash.de" berichtet, blieb Kate unverletzt und konnte den Termin ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen. Die spontane Hilfsaktion ihres Mannes dürfte bei den Mitreisenden aber laut Medienberichten Eindruck hinterlassen haben.