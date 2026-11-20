i Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten mit ihren Kindern das "Winter Wonderland" im Londoner Hyde Park. Joe Giddens/Pool via REUTERS Vater und Sohn im Autodrom Harry und Meghan mit Kids auf Weihnachtsmarkt Harry und Meghan besuchten mit ihren Kids das Winter Wonderland in London. Dabei hatte Archie viel Spaß mit Papa auf dem Autoscooter. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben sich gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) einen Ausflug in den Londoner Hyde Park gegönnt. Das royale Paar besuchte am Mittwochabend die Eröffnung des berühmten Winter Wonderland – noch einen Tag vor dem offiziellen Start für die Öffentlichkeit.

Das jährliche Winterfestival mit Weihnachtsmarkt und Freizeitpark gilt als eines der beliebtesten vorweihnachtlichen Events in Großbritannien. Unter den VIP-Gästen waren neben den Sussexes auch Promis wie Regisseur Guy Ritchie (58) und Model Vogue Williams (41).

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Wie die "Daily Mail" berichtet, hatten Vater und Sohn besonders viel Spaß auf dem Autodrom. Harry legte dabei liebevoll den Arm um seinen Sohn, während sie gemeinsam das Fahrgeschäft lenkten. "Harry sieht genauso aus wie Archie. Er ist sein Mini-Me", beschrieb ein Augenzeuge.

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Archie soll dabei versucht haben, seinen Papa davon zu überzeugen, in die anderen Fahrzeuge zu krachen, während Meghan und Lilibet am Rand des Fahrgeschäfts lächelnd und winkend zuschauten.

"Sie wurden nicht bedrängt oder um Fotos gebeten. Sie sahen einfach aus wie eine ganz normale Familie, die Spaß hatte", so ein weiterer Augenzeuge.

Während Archie mit schwarzer Wollmütze, Jeans und Wintermantel gut eingepackt war, zeigte sich die kleine Lilibet als echtes Cali-Girl: Sie trug lediglich einen Pulli, ihre roten Haare zierte ein schwarzer Samthaarreif.