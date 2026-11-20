i Am 20. November 1992 brannte der Buckingham Palast. APA-Images / AP / Denis Paquin Andrew half mit "Queens Palast brennt" – An diesem Tag brannte Schloss Ein Albtraum für die britische Königsfamilie! Am 20. November 1992 stand Schloss Windsor in Flammen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein schwarzer Tag für die britische Monarchie! Am 20. November 1992 brach auf Schloss Windsor ein verheerendes Feuer aus. Was mit einem defekten Scheinwerfer begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Inferno, das eines der berühmtesten Königsschlösser der Welt verwüstete.

Gegen 11.30 Uhr entzündete ein Scheinwerfer einen Vorhang in der Privatkapelle von Königin Victoria. Die Flammen griffen rasend schnell auf angrenzende Räume über. Insgesamt wurden 115 Zimmer zerstört oder beschädigt, darunter neun prunkvolle Staatsräume.

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Queen spricht über "Schreckensjahr"

225 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer. Auch Prinz Andrew packte mit an, als Mitarbeiter und Helfer versuchten, wertvolle Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude zu retten. Möbel, Gemälde und historische Schätze wurden in letzter Minute ins Freie gebracht.

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Erst nach 15 Stunden konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Wie durch ein Wunder gingen lediglich zwei Kunstwerke verloren.

Für Queen Elizabeth II. war die Katastrophe ein weiterer Tiefschlag in einem Jahr voller familiärer Krisen. Drei ihrer vier Kinder hatten mit Eheproblemen zu kämpfen, die Trennung von Charles und Diana stand unmittelbar bevor. Die Monarchin bezeichnete 1992 später als ihr "Annus horribilis", ihr Schreckensjahr.

Die anschließende Restaurierung dauerte fünf Jahre und kostete rund 37 Millionen Pfund. Ausgerechnet am 20. November 1997, dem 50. Hochzeitstag der Queen und Prinz Philip, waren die Arbeiten offiziell abgeschlossen.

34 Jahre nach dem Flammen-Inferno erinnert der 20. November an einen der dramatischsten Tage in der Geschichte der britischen Königsfamilie.