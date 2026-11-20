i Charlène und Tochter Gabriella zeigten sich als stylisches Duo. APA-Images / AFP / VALERY HACHE; IMAGO/KCS Presse Stilvolle Premiere Charlène & Tochter begeistern im eleganten Partnerlook Beim Nationalfeiertag in Monaco zeigten sich die Mini-Royals bestens gestylt. Besonders die Partnerlooks mit ihren Eltern waren ein echter Hingucker. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Nationalfeiertag in Monaco bewies die Fürstenfamilie ein Händchen für Mode mit abgestimmten Outfits. Fürstin Charlène und ihre Tochter Gabriella erschienen am 19. November im Partnerlook zum traditionellen Dankgottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée. Die 48-Jährige trug einen cremefarbenen Hosenanzug mit floralen Applikationen, die Elfjährige ein dazu passendes Mantelkleid. Auch in den Haaren entschieden sie sich für abgestimmten Kopfschmuck.

Fürst Albert und Erbprinz Jacques waren optisch ebenfalls ein Team: Vater und Sohn wählten dunkle Galauniformen mit Schirmmützen.

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Charlènes und Alberts Kinder zeigten sich wie ihre Eltern. APA-Images / AFP / VALERY HACHE

Wie "RTL" berichtet, war es eine Premiere, denn erstmals begleiteten beide Zwillinge ihre Eltern gemeinsam zum Gottesdienst. Die Anreise erfolgte stilecht in einem historischen Austin FX3 aus dem Jahr 1952. Das Taxi gehörte einst Fürstin Gracia Patricia, die es nach Monaco bringen ließ, damit ihre Kinder damit zur Schule fahren konnten.

Royals feiern Nationalfeiertag

Neben den Mini-Royals und ihren Eltern versammelte sich auch der Rest der Fürstenfamilie in der Kathedrale. Prinzessin Caroline kam mit Kindern und Enkeln, Andrea und Pierre Casiraghi mit ihren Familien.

Charlotte Casiraghi brachte ihre beiden Söhne mit, Prinzessin Stéphanie wurde von Louis Ducruet, dessen Frau Marie und Camille Gottlieb begleitet.

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Auf dem Marché de la Condamine feierten die Monegassen unterdessen mit einem Volksfest und dem traditionellen Stocafi zu Mittag. Eine Comedy-Show und Live-Musik rundeten den Nationalfeiertag ab.

Später verzauberte sie in Gold

Fürst Albert und Fürstin Charlène beendeten den Nationalfeiertag mit einer Gala in der Oper. Die Fürstin setzte einmal mehr auf ein tolles Outfit.

Die Fürstin trug ein bodenlanges, eng geschnittenes Kleid mit langen Ärmeln, das mit kleinen goldenen Spiegeln besetzt war und in eine elegante Schleppe auslief. Die Hohe Schirmherrschaft über den Abend hatte Fürstin Charlène persönlich übernommen, während sie mit ihrem Styling alle Blicke auf sich zog.