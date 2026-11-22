i Kate teilt ihre Gedanken in einer BBC-Doku. Instagram/princeandprincessofwales Prinzessin so privat wie nie Kate veröffentlicht intime Doku über Krebserkrankung In der neuen Dokumentation "Heal" gewährt Kate einen tiefen Einblick in ihre Erfahrungen mit der Krebsdiagnose und Genesung. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Er verändert den Körper, er verändert einen körperlich, aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil, den eine Krebsdiagnose in einem verschiebt", sagt Prinzessin Kate (44) in dem rund 30-minütigen Film. Für sie steht fest: "Heilung ist eine Reise."

Der Film zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Kates Three Peaks Challenge, bei der sie innerhalb eines Tages die höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales bestieg.

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Laut "Bunte.de" sind auch andere Krebspatienten zu sehen, außerdem Szenen, in denen Kate ihre Familie umarmt. "Es ist klar, dass wir nicht dafür gemacht sind, die Herausforderungen des Lebens allein zu tragen", sagt sie. "Oft erkennen wir gerade durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt."

Symbolisches Glockenläuten

Eine besondere Szene dreht sich um ein Ritual im Royal Marsden Hospital, wo Kate behandelt wurde. Patienten können dort zum Abschluss ihrer Therapie symbolisch eine Glocke läuten. "Ich habe die Glocke nicht geläutet", erzählt Kate ihrem Bruder James Middleton (39). Der antwortet mit Blick auf die Bergtour: "Vielleicht ist das dein Glockenläuten."

Mit dem Film wolle die Prinzessin anderen Betroffenen helfen und den Zugang zu ganzheitlicher Krebsversorgung verbessern. Alle Einnahmen gehen an die Royal Marsden Cancer Charity.

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Ausstrahlungstermine

In Großbritannien läuft "Heal" am 29. November bei BBC One und im BBC iPlayer. In den USA zeigt NBC den Film am 30. November, Australien folgt am 1. Dezember.