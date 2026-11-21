i "Krebs verändert einen": Catherine gibt in einem persönlichen Film Einblicke in ihre Erkrankung und Genesung. Shirlaine Forrest/Pool via REUTERS Ihr Weg zurück ins Leben "Krebs verändert einen" – Prinzessin Kate erstaunt alle In einer neuen BBC-Dokumentation spricht Prinzessin Kate über die Folgen ihrer Krebserkrankung und ihren Weg zurück ins Leben. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 20:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinzessin Catherine gibt in einer neuen BBC-Dokumentation persönliche Einblicke in ihre Krebserkrankung und den Weg zurück ins Leben. "Krebs verändert einen", sagt die Frau von Prinz William in dem Film, der Ende November ausgestrahlt wird.

In der 30-minütigen Dokumentation "Heal" spricht die Princess of Wales über die körperlichen und seelischen Folgen ihrer Erkrankung. "Es verändert deinen Körper, es verändert dich körperlich – aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil dessen, was eine Krebsdiagnose in einem verändert", sagt Catherine in ersten Ausschnitten. Der Film soll am 29. November auf BBC One zu sehen sein.

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"Heilung ist eine Reise", lautet eine ihrer zentralen Botschaften. Die Dokumentation zeigt auch bisher unveröffentlichtes Material von einer besonderen sportlichen Herausforderung: Catherine absolvierte Anfang des Jahres die sogenannte Three Peaks Challenge. Dabei bestieg sie innerhalb eines Tages die jeweils höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales.

"Oft erkennen wir es erst durch Schmerz"

"Es ist klar, dass wir die Herausforderungen des Lebens nicht allein tragen sollen", sagt sie im Film. Zu sehen sind neben anderen Krebspatienten auch Aufnahmen, in denen sie ihre Familie und Prinz William umarmt. Über ihre Erfahrungen sagt sie außerdem: "Oft erkennen wir erst durch Schmerz, dass dahinter eine viel größere Schönheit liegt."

Catherine hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war und sie eine Chemotherapie erhielt. Welche Krebsart sie hatte, hat sie bis heute nicht bekannt gegeben. Im Jänner 2025 teilte sie mit, dass sich die Erkrankung in Remission befinde. Danach kehrte sie schrittweise zu ihren royalen Aufgaben zurück.

Die Prinzessin hat wiederholt betont, dass die Rückkehr in den Alltag nach einer Krebsbehandlung nicht automatisch bedeute, sich sofort wieder wie vor der Erkrankung zu fühlen. Es gebe gute und schlechte Tage. Auch das ganzheitliche Wohlbefinden spiele eine wichtige Rolle im Heilungsprozess.

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Die Dokumentation wird von Kirsty Young vorgestellt und soll laut BBC einen besonders persönlichen Einblick in Catherines Erfahrungen geben.

Ein Teil der Einnahmen aus der internationalen Verbreitung des Films soll an die Krebs-Stiftung des Royal Marsden Hospital gehen, in dem die Prinzessin behandelt wurde.

Auch ein Gespräch mit ihrem Bruder James Middleton ist Teil des Films. Krebspatienten können im Royal Marsden nach Abschluss ihrer Behandlung symbolisch eine Glocke läuten. Catherine erzählt, dass sie dies nicht getan habe. Ihr Bruder entgegnet: "Vielleicht ist das hier dein Läuten der Glocke" – mit Blick auf die sportliche Herausforderung und die Dokumentation.