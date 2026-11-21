i Harry und Meghan waren am Christkindlmarkt. NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS Heile Welt fürs Image Harry & Meghan: Weihnachts-Ausflug nur inszeniert? Harry und Meghan zeigen sich mit ihren Kindern im Londoner Weihnachtszauber. Doch hinter dem Familienausflug steckt offenbar ein ausgeklügelter Plan. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Familienausflug, der fast wie aus dem Bilderbuch wirkt: Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich mit ihren Kindern auf dem Londoner Weihnachtsmarkt. Doch hinter dem scheinbar ungezwungenen Auftritt steckt offenbar mehr als bloße Lust auf Glühwein und Fahrgeschäfte.

Bei der VIP-Eröffnung des "Winter Wonderland" im Hyde Park, einen Tag vor dem offiziellen Start, genoss Harry mit Sohn Archie eine Runde Autoscooter, während Meghan mit Tochter Lilibet durch den vorweihnachtlichen Trubel schlenderte.

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Die beiden wirkten dabei wie eine ganz normale Familie. Harry trug eine graue Funktionsjacke samt Baseballkappe, Meghan setzte auf eine schwarze Winterjacke mit Fellkragen und grauer Wollmütze. Es war ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit der Rückkehr aus den USA nach Großbritannien. Die Gesichter der Kinder wurden auf den Bildern aus Privatsphäregründen unkenntlich gemacht.

Weihnachtszauber als PR-Move

Wie die "Daily Mail" berichtet, war der Ausflug allerdings minutiös geplant. Rund zwölf Mitarbeiter, darunter PR-Berater, Assistenten, Security und Nannys, sollen die Sussexes begleitet haben – auf den Fotos ist davon nichts zu sehen.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ein Insider sieht hinter dem Besuch einen gezielten Image-Schachzug: Die Familie wolle vermitteln, dass sie sich wieder stärker mit dem britischen Alltag identifiziert.

"Vor gut einer Woche sahen wir noch diese traurig aussehenden Bilder von Harry und Meghan in Brüssel. Jetzt herrscht pure Freude. Genau das lässt die Leute sich wieder in sie verlieben."