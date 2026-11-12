i Amelia und Eliza standen William zur Seite. APA Images Überraschende Begleitung Ohne Kate – Zwillinge stehen Prinz William zur Seite Prinz William (44) erschien am Mittwochabend ohne Ehefrau Kate (44) bei einer glamourösen Preisverleihung in London. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 09:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Familientreffen auf dem roten Teppich! Bei den diesjährigen "Tusk Conservation Awards" im Londoner Luxushotel Raffles stand Prinz William am Mittwoch im Mittelpunkt. Der 44-Jährige erschien im eleganten schwarzen Smoking, an seinem Revers trug er eine rote Mohnblume zum Gedenken an gefallene Soldaten.

Seine Ehefrau Prinzessin Kate begleitete ihn diesmal nicht. Dafür bekam William Unterstützung von zwei Frauen, die eine ganz besondere Verbindung zu ihm haben: Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (beide 34).

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BILDSTRECKE: William und Kate ganz verliebt i ?

Die Zwillingsschwestern sind die Töchter von Charles Spencer, dem jüngeren Bruder der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana. Damit sind sie Williams Cousinen ersten Grades.

Dianas Nichten stehlen allen die Show

Während William auf einen klassischen schwarzen Smoking setzte, präsentierten sich die beiden Schwestern in auffälligen Abendkleidern.

Lady Amelia trug eine funkelnde Robe in Silber, ihre Schwester Eliza entschied sich für ein glamouröses Kleid in Gold. Beide kombinierten ihre Outfits mit Diamantschmuck und streng zurückgekämmten Haaren.

Auf dem roten Teppich posierten die Zwillinge gemeinsam für die Fotografen. William traf getrennt von ihnen bei der Veranstaltung ein.

Besuch einer Biermeile: William und Kate am Zapfhahn i ?

Die beiden Frauen sind längst keine Unbekannten mehr. Als Models und Unternehmerinnen sind sie regelmäßig bei gesellschaftlichen Veranstaltungen zu sehen. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit ihrer berühmten Tante Diana sorgen sie immer wieder für Aufmerksamkeit.

Auch ohne Kate nicht allein

Dass Amelia und Eliza ihren Cousin unterstützten, war kein Zufall. Beide engagieren sich als Botschafterinnen der Naturschutzorganisation Tusk und waren bereits bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr dabei.

William ist seit vielen Jahren Schirmherr der Organisation, die sich für den Schutz bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume in Afrika einsetzt.

Die jährlichen Tusk Awards gehören zu seinen wichtigsten Terminen im Bereich Naturschutz. Seit 2013 werden dabei Menschen ausgezeichnet, die sich teilweise unter gefährlichen Bedingungen für den Erhalt der Tierwelt einsetzen.

In diesem Jahr überreichte der Thronfolger drei Auszeichnungen und würdigte die Arbeit der Preisträger in einer Rede.

William erinnert an getöteten Wildhüter

Dabei schlug der Abend auch ernste Töne an. William erinnerte an den südafrikanischen Wildhüter Anton Mzimba, der 2022 ermordet wurde.

Besonders bewegend: Dessen Sohn Jafet setzt die Arbeit seines Vaters fort und engagiert sich ebenfalls für den Schutz der Tierwelt.

William betonte, dass Naturschutz häufig mit großen persönlichen Risiken verbunden sei. Gleichzeitig verwies er auf Erfolge beim Schutz von Berggorillas, Spitzmaulnashörnern und Elefanten.

Unter den ausgezeichneten Naturschützern waren in diesem Jahr auch Raabia Hawa aus Kenia, Daniel Yiankere sowie die in Mosambik tätige Löwenschützerin Dr. Colleen Begg.

Verbindung zu Diana bleibt bestehen

Für Royal-Fans dürfte vor allem das Wiedersehen mit den Spencer-Zwillingen interessant gewesen sein.

Obwohl Prinzessin Diana bereits vor fast 30 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, pflegt William weiterhin Verbindungen zur Familie seiner Mutter.

Amelia und Eliza sind regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen und unterstützen ihren Cousin bei ausgewählten Terminen.