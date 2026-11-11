i Prinz George ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS Papa William ist stolz Prinz George (13) überrascht mit Zeichentalent Prinz William ist Gast-Chefredakteur eines britischen Magazins und teilt darin ein Bild seines Sohnes George ein. Das kann sich sehen lassen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da steckt Talent dahinter! Prinz George (13) hat einen Eisvogel gezeichnet, und der ist jetzt in einem der bekanntesten Magazine Großbritanniens zu sehen. Papa Prinz William (44) hat das Werk in eine Sonderausgabe von "Country Life" aufgenommen, die er als Gast-Chefredakteur gestaltet hat. Seit Mittwoch liegt sie in den Geschäften.

Das farbenfrohe, detailreiche Bild zeigt den Vogel auf einem Ast sitzend. Entstanden ist es im Frühling, als George noch zwölf war und zuhause zum Zeichenstift griff. Der Prinz, der seit September das Elite-Internat Eton besucht, soll in seiner Freizeit gern zeichnen.

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Künstler-Gene in der Familie

Das Talent dürfte in der Familie liegen. Großvater König Charles (77) ist ein leidenschaftlicher Aquarellmaler, Mama Prinzessin Kate (44) studierte Kunstgeschichte. Schon im Vorjahr hatten Kate und ihre drei Kinder Porträts voneinander gezeichnet, die der Palast auf Social Media teilte, allerdings ohne zu verraten, wer welches Bild gemalt hatte.

Sechs Monate lang hat William an der rund 300 Seiten starken Ausgabe gearbeitet. Neben Georges Eisvogel gibt er darin Einblicke ins Familienleben: Er erzählt von Spaziergängen mit den Familienhunden Orla und Otto, von seiner Liebe zum Fußballklub Aston Villa und davon, dass er im Pub gern ein Cider mit Eis trinkt.

Auch Kate kommt in dem Heft zu Wort und spricht offen über ihre Genesung nach der Krebserkrankung.