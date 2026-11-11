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Prinzessin Kate spricht offen über die Zeit ihrer Krebserkrankung.
Prinzessin Kate spricht offen über die Zeit ihrer Krebserkrankung.
Chris Jackson/Pool via REUTERS
Daraus schöpft sie Hoffnung

"Gute und schlechte Tage": Kate spricht über Krebs

In einem neuen Interview erinnert sich Prinzessin Kate an ihre Krebserkrankung, und verrät, woraus sie heute Hoffnung schöpft.
Von Heute Entertainment
11.11.2026, 12:10
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Seltene, persönliche Worte von Prinzessin Kate (44): In einem Gespräch für das britische Magazin "Country Life" blickt die Frau von Prinz William (44) auf die Zeit ihrer Krebsbehandlung zurück. Ihr Gesprächspartner ist der Schriftsteller und Naturautor Robert Macfarlane. Im Mittelpunkt steht die Natur, und was sie über das Leben lehrt.

Als Macfarlane darüber spricht, wie die Jahreszeiten zeigen, dass auch das Leben verschiedene Phasen hat, erinnert sich Kate an einen Satz aus dem Spital: "Mir wurde im Krankenhaus gesagt, dass meine Genesung nicht geradlinig verlaufen würde. Es wird gute und schlechte Tage geben, und es wird Zeit brauchen." Und weiter: "In der Natur ist das genauso."

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"Die kleinen Dinge"

Auf die Frage, woraus sie heute Hoffnung schöpft, findet die Prinzessin klare Worte: "Wir können vielleicht keine Gewissheit haben oder jedes Ergebnis kontrollieren, aber wir können die kleinen Dinge tun." Diese würden sich summieren und tatsächlich etwas bewirken, "wenn wir pflegen, was um uns herum ist, und Vertrauen haben".

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Anfang 2024 war Kate wegen einer geplanten Bauch-OP mehrere Tage im Spital gelegen. Wenige Wochen später machte sie öffentlich, dass dabei Krebs entdeckt worden war, und unterzog sich einer Chemotherapie. Im Jänner 2025 verkündete sie schließlich, dass sie sich in Remission befindet.

red, 11.11.2026, 12:10
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