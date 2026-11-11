i Meghans Vater Thomas Markle erneut festgenommen Reuters Drama geht weiter Meghans Vater reißt sich die Fußfessel ab Der Vater von Herzogin Meghan wurde erneut festgenommen. Der 82-Jährige soll mitten in der Nacht seine elektronische Fußfessel entfernt haben. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Negativschlagzeilen um Herzogin Meghans (45) Vater Thomas Markle (82) reißen nicht ab. Erst vergangene Woche wurde der ehemalige Lichttechniker wegen schwerer Vorwürfe festgenommen. Wenige Stunden später durfte er unter strengen Auflagen wieder gehen. Doch damit ist jetzt Schluss!

Wie die deutsche "Bild" berichtet, wurde Markle in Florida erneut von den US-Behörden in Gewahrsam genommen. Der Grund: Der 82-Jährige soll seine elektronische Fußfessel entfernt haben, mit der er nach seiner ersten Festnahme überwacht wurde.

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Mitten in der Nacht schlug er zu

Laut dem stellvertretenden US-Staatsanwalt Bill Essayli soll Markle die elektronische Überwachung gegen 1.45 Uhr nachts entfernt haben. Die Behörden reagierten umgehend und nahmen den Vater der Herzogin erneut fest.

Dabei hatte ihm ein Richter erst wenige Tage zuvor erlaubt, in sein Seniorenheim in Lakeland (Florida) zurückzukehren. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er elektronisch überwacht wird. Nun muss sich Markle erneut vor einem Bundesgericht in Tampa verantworten.

Am 6. November warteten Sicherheitskräfte vor einem Seniorenheim in Florida auf die Ankunft von Thomas Markle. Gegen Meghans Vater wurde wegen des Besitzes von Kinderpornografie Anklage erhoben. Reuters

Schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater

Hinter der Festnahme steckt ein erschütternder Verdacht. Markle soll in Kalifornien Material mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs aufbewahrt haben. Bei der Durchsuchung zweier Lagerräume im Raum Los Angeles stellten Ermittler rund 78 Gegenstände sicher. Darunter sollen sich Filmnegative, Dias und Bücher mit entsprechendem Inhalt befinden.

Ins Rollen gebracht haben soll die Ermittlungen ausgerechnet Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. Dieser behauptet, beim Ausräumen des früheren Hauses seines Vaters auf den Philippinen eine große Sammlung belastender Aufnahmen entdeckt zu haben.

Daraufhin habe er sowohl die Polizei auf den Philippinen als auch das FBI verständigt. Die Ermittlungen führten schließlich zu den Lagerräumen in den USA, die sein Vater bereits seit 2008 gemietet haben soll.

Auch gesundheitlich schwer angeschlagen

Der 82-Jährige hat zudem mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In diesem Jahr erlitt er einen Schlaganfall, außerdem musste ihm das linke Bein amputiert werden. Nach seinem Aufenthalt auf den Philippinen kehrte er deshalb in die Vereinigten Staaten zurück.

Ein Richter ordnete bereits eine Untersuchung seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit an. Der entsprechende Bericht soll bis zum 20. November vorliegen.

Die schweren Anschuldigungen weist Thomas Markle bislang zurück.