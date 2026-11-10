i Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft im Europäischen Parlament in Brüssel. REUTERS/Stephanie Lecocq Hand in Hand in Brüssel Nach Festnahme: Harry ist Meghans größte Stütze Prinz Harry spricht in Brüssel über Kinderschutz im Netz. Herzogin Meghan ist an seiner Seite, ihre eigene Rede hat sie abgesagt. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sind am Dienstag im Europäischen Parlament in Brüssel eingetroffen. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt, seit Meghans Vater Thomas Markle (82) vergangene Woche festgenommen wurde. Auf ersten Bildern hält Harry seine Frau fest an der Hand.

Anlass des Besuchs ist eine Rede zum Thema Kindersicherheit im Internet. Eigentlich hätte auch Meghan sprechen sollen, doch sie sagte kurzfristig ab, weil sie sich "emotional nicht stark genug" fühle. Nach Brüssel begleitete sie Harry trotzdem.

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Die Herzogin erschien in einem langen schwarzen Mantel, schwarzer Hose und High Heels, Harry im dunkelblauen Anzug. Beide trugen eine rote Mohnblume am Revers, das Erkennungszeichen für das Gedenken an die gefallenen Soldaten rund um den Remembrance Day.

Wie die "Daily Mail" berichtet, fragten Journalisten Meghan vor Ort, wie es ihr angesichts der Situation um ihren Vater gehe. Eine Antwort gab es nicht.

Thomas Markle war am vergangenen Freitag wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen worden und kam danach unter Auflagen wieder frei. Laut der britischen "Times" soll er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden. Er selbst hatte die Vorwürfe zuvor als "Lügen" zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie sehr die Situation Meghan belastet, hatte eine Freundin des Paares kürzlich dem Magazin "Radar Online" verraten: "Meghan ist absolut am Boden zerstört von dem, was über ihren Vater berichtet wurde." Es seien viele Tränen geflossen, während sie versuche, die Schwere der Anschuldigungen zu verarbeiten.