i Marius will aus dem Gefängnis. Reuters Er will in die Freiheit Nach Alkohol-Eklat – Marius zieht vor Höchstgericht Marius Borg Høiby kämpft um seine Freiheit. Der Sohn von Königin Mette-Marit zieht nun vor Norwegens Obersten Gerichtshof. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er will endlich seine Fußfessel loswerden – und dafür ist ihm offenbar kein juristischer Weg zu weit! Marius Borg Høiby (29) zieht vor den Obersten Gerichtshof Norwegens. Der Sohn von Königin Mette-Marit (53) will damit erreichen, dass seine Untersuchungshaft auf dem königlichen Anwesen Skaugum beendet wird.

Erst vergangene Woche hatte das Berufungsgericht Borgarting seine Freilassung gestoppt. Besonders ein positiver Alkoholtest war dem 29-Jährigen dabei zum Verhängnis geworden. Doch Marius und seine Verteidiger wollen die Entscheidung nicht akzeptieren.

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Anwälte werfen Gericht Fehler vor

Wie die norwegische Zeitung "Aftenposten" berichtet, haben seine Anwälte Alexander Greaker und Daniel Storrvik nun den Gang vor das höchste Gericht des Landes bestätigt.

Darum geht es im Prozess gegen Marius Borg Høiby i ?

Der Vorwurf der Juristen hat es in sich: Das Berufungsgericht habe das Gesetz falsch ausgelegt. Deshalb soll sich nun der Oberste Gerichtshof mit dem Fall beschäftigen.

Die Anwälte betonen außerdem, dass der Öffentlichkeit längst nicht alle Informationen bekannt seien, die für die rechtliche Beurteilung wichtig wären. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre und Gesundheit ihres Mandanten könnten sie nicht sämtliche Umstände offenlegen.

Mundspülung und Apfelsaft schuld?

Besonders brisant ist weiterhin der positive Alkoholtest, der bei einer Kontrolle während Marius' Hausarrests festgestellt wurde.

Laut Gerichtsunterlagen erklärte der 29-Jährige, das Ergebnis könne teilweise durch Mundspülung und teilweise durch vergorenen Apfelsaft zustande gekommen sein.

Das Berufungsgericht schenkte dieser Erklärung allerdings keinen Glauben. Die Richter gingen davon aus, dass Marius trotz des strengen Alkoholverbots Alkohol konsumiert hatte.

Eine abschließende Bewertung des Vorfalls durch die zuständige Strafvollzugsbehörde lag zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht vor.

Erst frei, dann wieder eingesperrt

Dabei hatte es für Marius zunächst nach einem juristischen Erfolg ausgesehen. Am 2. November entschied das Bezirksgericht Oslo, dass der 29-Jährige aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne.

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Er hätte sich weiterhin regelmäßig bei der Polizei melden und Alkohol- sowie Drogentests absolvieren müssen. Seine elektronische Fußfessel hätte er allerdings ablegen dürfen.

Doch die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Nur zwei Tage später kassierte das Berufungsgericht die Entscheidung.

Die Richter begründeten das unter anderem mit der Gefahr, dass Marius nach seiner Freilassung erneut Straftaten begehen könnte. Die vorgesehenen Kontrollen und Meldepflichten seien nicht ausreichend, um dieses Risiko zu verhindern.

Hausarrest sei "unerträglich"

Seine Anwälte hatten bereits vor der Entscheidung deutlich gemacht, wie sehr Marius unter seiner Situation leide. Die Untersuchungshaft sei für ihren Mandanten mittlerweile "unerträglich".

Seit Juli lebt der 29-Jährige mit elektronischer Fußfessel auf Skaugum. Dort darf er sich nur innerhalb eines streng festgelegten Bereichs bewegen. Besuche bei seiner Mutter Mette-Marit sind für drei Stunden täglich erlaubt. Auch eine Werkstatt darf er unter bestimmten Bedingungen aufsuchen.

Im Juni wurde Marius unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Misshandlung einer früheren Partnerin zu vier Jahren Haft verurteilt. Gegen wesentliche Teile des Urteils hat er Berufung eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am 9. Februar 2027 beginnt der nächste große Prozess gegen den Königssohn.