i Prinz William und Prinzessin Kate verbrachten bereits 2014 und 2016 mit Zustimmung der Queen bei den Middletons. REUTERS/Isabel Infantes/Pool Wegen unbeliebtem Gast? William & Kate wollen Familien-Weihnachtsfeier meiden Statt mit dem König in Sandringham könnten Prinz William und Prinzessin Kate heuer bei Kates Familie feiern. Grund soll ein ungeliebter Gast sein. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bricht das Thronfolgerpaar heuer mit der royalen Tradition? Laut britischen Medienberichten überlegen Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), das Weihnachtsfest der Königsfamilie in Sandringham auszulassen. Stattdessen sollen sie die Feiertage bei Kates Familie, den Middletons, verbringen wollen. Das behauptet zumindest ein Kolumnist der britischen "Daily Mail".

Der Grund soll vor allem ein Name sein: Andrew Mountbatten-Windsor (66). Der Ex-Prinz lebt inzwischen selbst auf dem Sandringham-Anwesen, nachdem er die Royal Lodge in Windsor räumen musste, und hofft offenbar auf eine Einladung zum Familienfest.

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"Schon gar nicht am Weihnachtstag"

Über seine Teilnahme soll in der Königsfamilie Streit herrschen. Wie das britische Magazin "Closer" berichtet, sollen Königin Camilla (79), Prinzessin Anne (76) und Prinz Edward (62) König Charles (77) zu mehr Milde gegenüber seinem Bruder geraten haben. Der König wolle Andrew aber auf Distanz halten.

William sei strikt dagegen, dass Andrew eingeladen wird. "William ist absolut dagegen, dass sein in Ungnade gefallener Onkel der Familie nahekommt, schon gar nicht am Weihnachtstag", zitiert das Magazin einen Insider.

Für zusätzliche Spannung könnten Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sorgen. Seit ihrem Umzug zurück nach Großbritannien wird spekuliert, ob Charles die beiden einladen könnte. Meghan soll die Feiertage allerdings lieber mit ihrer Mutter verbringen wollen, Harry dagegen durchaus Interesse an einem Fest in England haben.

Ganz neu wäre ein Weihnachten ohne Sandringham für William und Kate nicht: Bereits 2014 und 2016 feierten sie mit Zustimmung der Queen bei den Middletons. Ob sie dem Fest heuer tatsächlich fernbleiben, ist aber offen. Bestätigt hat der Palast die Berichte nicht.