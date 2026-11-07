i Herzogin Meghan hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle, die Geschehnisse belasten sie dennoch enorm. Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS Insider packt aus Wegen Vater: Meghan ist "am Boden zerstört" Die Vorwürfe gegen ihren Vater setzen Herzogin Meghan schwer zu. Ein Insider spricht von vielen Tränen. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Zeiten für Herzogin Meghan (45): Die Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle (82) belasten sie offenbar enorm. "Meghan ist absolut am Boden zerstört von dem, was über ihren Vater berichtet wurde", zitiert das US-Portal "Radar Online" eine Freundin von Meghan. Es seien viele Tränen geflossen, während sie versuche, die Schwere der Anschuldigungen zu verarbeiten.

Der 82-Jährige ist laut "Daily Mail" am Freitag im Pflegeheim "Maravida Senior Living" in Lakeland, Florida, vom FBI festgenommen worden. Der Vater von Herzogin Meghan wurde wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft in Kalifornien mitteilte.

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Das FBI erhielt laut Gerichtsunterlagen einen Tipp von einem Zeugen zu einem von Markle angemieteten Lagerraum in der Gegend von Los Angeles. Seit 2008 soll Markle zwei Lagerräume gemietet haben, die Zahlungen dafür wurden noch im vergangenen Monat automatisch von seinem Konto abgebucht, heißt es.

Meghan selbst hatte sich bereits vor zwei Wochen in einem offiziellen Statement geäußert und erklärt, sie sei "zutiefst bestürzt". Bereits 2018 sei sie von der Polizei über beunruhigende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Daraufhin habe sie entschieden, ihm den Kontakt zu ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zu verwehren, um sie zu schützen.