i Prinz William und Prinz George beim Champions-League-Spiel in Barcelona. APA-Images / AP / Joan Monfort Protokoll-Bruch Prinz William und George reisen im Linienflieger Für ein Fußballspiel in Barcelona stiegen Prinz William und Prinz George in einen ganz normalen Flieger. Damit brechen sie eine alte Regel. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz William (44) und sein ältester Sohn Prinz George (13) sind für einen Vater-Sohn-Ausflug mit einem ganz normalen Linienflug nach Spanien gereist. Ein Passagier filmte die beiden an Bord, das Video verbreitet sich seither rasant im Netz.

Ziel der Reise war Barcelona. Dort sahen sich die beiden am Dienstag das Champions-League-Spiel zwischen Williams Lieblingsklub Aston Villa und dem FC Barcelona an. Im Regen und in lässigen Jacken statt Anzug fieberten Vater und Sohn mit. Zwischendurch lehnte George seinen Kopf an Papas Schulter. Zu feiern gab es am Ende allerdings nichts, Aston Villa verlor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Thronfolger sollen eigentlich getrennt fliegen

Der gemeinsame Flug ist mehr als nur eine nette Geste. Traditionell gilt im britischen Königshaus die Regel, dass direkte Thronfolger nicht zusammen reisen, um im Fall eines Unglücks die Zukunft der Monarchie nicht zu gefährden. Bei William selbst wurde das ab seinem zwölften Lebensjahr streng eingehalten.

Ein ehemaliger royaler Pilot erinnerte sich einmal: "Wir flogen alle vier, den Prinzen, die Prinzessin, Prinz William und Prinz Harry, bis Prinz William zwölf Jahre alt war." Danach habe William ein eigenes Flugzeug gebraucht. Alle vier gemeinsam durften nur noch mit schriftlicher Erlaubnis der Queen fliegen.

Dass William die Regel locker sieht, ist nicht neu: Schon 2022 flog er mit Prinzessin Kate in einem Linienflieger nach Boston. Für George war der Trip jedenfalls eine willkommene Abwechslung. Er verbringt gerade seine Herbstferien vom Elite-Internat Eton zuhause, sie dauern noch bis Sonntag.