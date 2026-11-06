i Prinz William soll einst in einem Londoner Club einen Streit geschlichtet haben. PA Wire/PA Images "Ist es nicht wert" TV-Star in Schlägerei: Prinz William geht dazwischen Schauspieler Will Mellor erzählt, wie ihn ausgerechnet Prinz William bei einer Prügelei im Nachtclub zurückhielt. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser Hilfe hätte er nie gerechnet: Der britische Schauspieler Will Mellor (50) hat verraten, dass ihn einst Prinz William (44) bei einer Schlägerei in einem Londoner Nachtclub zurückgehalten hat. Davon erzählte er im Podcast "Happy Place" Moderatorin Fearne Cotton (45). Die Anekdote steht auch in seiner neuen Autobiografie.

Eigentlich wollte Mellor an dem Abend gar nicht fortgehen. Er war auf Krücken unterwegs und nahm Medikamente, doch ein Freund überredete ihn zu einem Besuch in einem schicken Club. Dort feierte auch der Prinz. Dann kippte die Stimmung: Eine Gruppe von Partygästen, die Mellor als ziemlich "vornehm" beschreibt, stieß ihn von seinen Krücken.

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"Lass es, Will"

"Ich fand das nicht lustig", erzählt der Schauspieler. Kaum wieder auf den Beinen, stürzte er sich auf einen der Männer. "Ich prügle mich mit dem auf dem Boden, und dann spüre ich diese Hände auf meinen Schultern, die mich hochziehen." Dann hörte er eine Stimme: "Lass es, Will, er ist es nicht wert." Es war Prinz William.

Mellor redete sich in Rage. Als die Sicherheitsleute des Prinzen eingriffen und ihn hinausbrachten, rief er immer wieder: "Sag's ihnen, William, es ist nicht meine Schuld! Sie haben mich umgestoßen!" Williams Antwort: "Ist schon gut, mach dir keine Sorgen."

Am nächsten Tag rief ihn sein Freund an. Er werde nie vergessen, wie der Prinz mit den Händen auf Mellors Schultern dastand und ihm gut zuredete, als wären die beiden alte Kumpel.