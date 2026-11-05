i König Charles Hände sind auf Fotos sehr geschwollen. Reuters Was ist mit seinen Händen los? Auffällige Fotos! Fans sorgen sich um König Charles Neue Aufnahmen von König Charles sorgen für Aufregung. Während seiner Karibikreise fällt Royal-Fans ein ungewöhnliches Detail auf. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte bei der aktuellen Karibikreise von König Charles III. (77) alles im Zeichen seiner royalen Verpflichtungen stehen. Doch statt seiner Auftritte sorgt nun ein körperliches Detail des Monarchen für Gesprächsstoff. Auf aktuellen Fotos aus Antigua und Barbuda wirken seine Finger auffällig dick und geschwollen.

Im Netz wächst deshalb die Sorge um den 77-Jährigen, der seit 2024 gegen Krebs kämpft. Einige Royal-Fans vermuten Durchblutungsprobleme, andere befürchten einen Zusammenhang mit seiner laufenden Krebsbehandlung. Bestätigt ist davon allerdings nichts.

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Was steckt hinter Charles' geschwollenen Fingern?

Wie "Promiflash" berichtet, können hinter geschwollenen Händen ganz unterschiedliche Ursachen stecken. Die Medizinerin Dr. Stephanie de Giorgio erklärt gegenüber der "Daily Mail", dass etwa Wassereinlagerungen oder Durchblutungsstörungen infrage kommen. Auch die tropische Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und lange Reisen könnten Schwellungen begünstigen.

Eine weitere mögliche Erklärung wäre eine sogenannte Daktylitis, bei der Finger durch Entzündungen stark anschwellen. Ob der König tatsächlich darunter leidet, lässt sich anhand der Fotos jedoch nicht feststellen.

Charles scherzte selbst über seine "Wurstfinger"

Ganz neu ist das Phänomen allerdings nicht. Schon seit Jahrzehnten fallen die kräftigen Finger des britischen Monarchen auf. Sogar seine Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), soll kurz nach seiner Geburt in einem Brief die ungewöhnlichen Hände ihres Sohnes erwähnt haben.

Charles selbst nimmt das Thema offenbar mit Humor. Bei den Proben zu seiner Krönung scherzte er gegenüber seinem Sohn Prinz William (44) über seine eigenen "Wurstfinger".

Palast schweigt zu neuen Sorgen

Dennoch sorgen die aktuellen Aufnahmen angesichts seiner Krebserkrankung erneut für Beunruhigung. Im Februar 2024 hatte Charles seine Diagnose öffentlich gemacht. Die Erkrankung wurde im Zuge eines Eingriffs wegen einer vergrößerten Prostata entdeckt. Um welche Krebsart es sich handelt, ist bis heute nicht bekannt.

Trotz seiner laufenden Behandlung nimmt der König weiterhin öffentliche Termine wahr und reist ins Ausland. Der Buckingham-Palast hat sich zu den jüngsten Spekulationen um seine geschwollenen Finger bislang nicht geäußert. Auch neue Informationen über seinen Gesundheitszustand gibt es nicht.