i Prinz William wollte als "DJ Xara" die Clubs erobern. Reuters Royal greift ein Prinz William verhindert Prügelei in Nachtklub Prinz William (44) wurde zum Retter in letzter Sekunde! In einem Londoner Nachtklub verhinderte der britische Thronfolger eine handfeste Schlägerei. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass Prinz William nicht nur bei offiziellen Terminen einen kühlen Kopf bewahrt, zeigt eine Geschichte, die erst jetzt ans Licht kommt. Der britische Schauspieler Will Mellor erzählte in einem Podcast von einer brenzligen Situation, in der ihn der Royal vor einer Prügelei bewahrte.

Der "Coronation Street"-Star war vor einigen Jahren in einem angesagten Promi-Klub im Londoner Stadtteil Kensington unterwegs. Obwohl er wegen einer Fußverletzung auf Krücken angewiesen war, ließ er sich das Feiern nicht nehmen. Auf der Toilette traf er sogar auf Prinz William, der ihn erkannte und mit seinem Namen ansprach.

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Plötzlich drohte die Situation zu eskalieren

Doch auf der Tanzfläche nahm der Abend eine unschöne Wendung. Ein anderer Partygast stieß Mellor plötzlich seine Krücken weg und lachte ihn anschließend aus. Der Schauspieler war außer sich vor Wut und wollte auf den Mann losgehen.

Bevor es allerdings zu einer handfesten Auseinandersetzung kommen konnte, griff jemand ein. Mellor spürte plötzlich zwei Hände auf seinen Schultern, die ihn zurückhielten. Dazu hörte er eine Stimme, die ihn beruhigen wollte.

"Plötzlich habe ich diese Hände auf meinen Schultern gespürt, die mich hochhoben", erinnerte sich der Schauspieler. Dann habe die Person zu ihm gesagt: "Lass es, Will, er ist es nicht wert."

William wurde zum Retter

Bei seinem unerwarteten Helfer handelte es sich tatsächlich um Prinz William höchstpersönlich. Der Royal redete beruhigend auf den aufgebrachten Schauspieler ein und machte ihm klar, dass sich der Streit nicht lohne.

Anschließend begleiteten Williams Leibwächter die beiden aus dem Lokal. Mellor entschuldigte sich bei dem Prinzen und erklärte, dass er den Streit nicht angefangen habe. William reagierte gelassen und versicherte ihm, dass er sich keine Sorgen machen müsse.

Besonders beeindruckt zeigte sich Mellor davon, wie vertraut der Thronfolger mit ihm umgegangen sei. Für einen kurzen Moment habe es sich angefühlt, als wären die beiden schon seit Jahren beste Freunde.