i Viele Fans sind der Meinung, dass sich George in den drei Monaten im Internat verändert hat. Imago Images; Instagram/princeandprincessofwales Nach drei Monaten im Internat Fans überzeugt: Prinz George hat sich verändert Normalerweise zeigt sich der junge Royal im eleganten Anzug. Beim Champions-League-Ausflug mit Papa William brach er nun mit dieser Tradition. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz George (13) sorgte beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa für Aufsehen. Statt wie gewohnt im schicken Anzug erschien der Sohn von Prinz William (44) in einer sportlichen Aston-Villa-Jacke im Camp Nou. Ein ungewöhnlicher Anblick, denn normalerweise zeigt sich der junge Royal bei öffentlichen Auftritten gerne im eleganten Partnerlook mit seinem Vater.

Die beiden reisten offenbar per Linienflug nach Barcelona und wurden dort von Barça-Präsident Joan Laporta persönlich begrüßt. Das Spiel verfolgten Vater und Sohn gemeinsam in einer VIP-Loge – allerdings ohne Happy End für die beiden Aston-Villa-Fans.

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Für George war es der erste öffentliche Auftritt, seit er im September ans renommierte Eton College gewechselt ist. Er und sein Vater nutzten die Schulferien für den Kurztrip nach Spanien.

Die Fotos aus dem Stadion verbreiteten sich schnell auf Social Media. "Prinz George ist in nur drei Monaten um fast zwei Jahre gewachsen", scherzte dort ein Nutzer auf X. Auch weitere Nutzer zeigten sich überrascht, wie erwachsen der Sohn von William und Kate inzwischen aussieht. Der junge Prinz sei nun "offiziell ein Teenager".

Sportlich endete der Abend allerdings enttäuschend: Aston Villa musste sich dem FC Barcelona mit 0:3 geschlagen geben. Die gemeinsame Liebe zum englischen Verein verbindet William und seinen ältesten Sohn aber schon seit Jahren – egal, ob Sieg oder Niederlage.