i Prinz Harry KOLA SULAIMON / AFP / picturedesk.com Prinz gesichtet Ohne Meghan und Papa – Harry trauert ganz allein Während König Charles und Prinz William in London der gefallenen Soldaten gedachten, tauchte Prinz Harry in einer englischen Kleinstadt auf. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine große Bühne, kein roter Teppich und auch kein Platz neben seinem Vater: Prinz Harry hat den britischen "Remembrance Sunday" am Sonntag auf seine ganz eigene Weise begangen.

Der Herzog von Sussex erschien überraschend bei einer Gedenkveranstaltung in Brackley, einer kleinen Marktstadt in der englischen Grafschaft Northamptonshire. Statt gemeinsam mit seiner Familie an der großen Zeremonie in London teilzunehmen, stellte sich der 42-Jährige unter die gewöhnlichen Besucher.

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An seiner Brust trug Harry seine militärischen Orden sowie eine rote Mohnblume, das traditionelle britische Symbol des Gedenkens an gefallene Soldaten.

Harry steht plötzlich neben einem Pub

Wie die britische Nachrichtenagentur SWNS berichtet, wurde der Prinz kurz vor 15 Uhr neben dem "Crown Hotel" in Brackley entdeckt.

Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

Ein Augenzeuge schilderte, dass Harry während der gesamten Gedenkfeier anwesend gewesen sei. Er habe sich bewusst im Hintergrund gehalten und die Zeremonie gemeinsam mit den übrigen Besuchern verfolgt.

"Er stand dort und schaute zu. Danach ging er auf den Marktplatz und schüttelte allen die Hand", berichtete der Beobachter.

Besonders bemerkenswert: Harry soll schon vor Beginn der rund 20 bis 30 Minuten dauernden Veranstaltung vor Ort gewesen sein.

Der Augenzeuge zeigte sich beeindruckt von seinem Auftreten. Der Prinz habe einfach seinen Respekt zeigen wollen, erklärte er.

Ohne Meghan, weit weg von Charles

Während Harry in Brackley der Gefallenen gedachte, versammelte sich die königliche Familie in London am Kriegsdenkmal Cenotaph.

König Charles führte dort die traditionelle Gedenkzeremonie an und legte einen Kranz nieder. Anschließend erwies auch Prinz William den gefallenen Soldaten mit einem militärischen Gruß die Ehre.

BILDSTRECKE: Meghan & Kate - Ihre Fehde in Bildern i ?

Prinzessin Kate (44) und Königin Camilla (79) verfolgten die Zeremonie von einem Balkon aus.

Harry fehlte bei diesem offiziellen Auftritt. Auch seine Ehefrau Meghan war bei seiner eigenen Gedenkveranstaltung in Brackley nicht zu sehen.

Der räumliche Abstand dürfte Royal-Beobachtern besonders auffallen. Schließlich gilt das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder William weiterhin als zerrüttet.

Kriegsgedenken bedeutet Harry besonders viel

Für den 42-Jährigen hat der "Remembrance Sunday" eine ganz persönliche Bedeutung.

Harry diente mehr als zehn Jahre in der britischen Armee und war zweimal in Afghanistan im Einsatz. Während seiner Militärlaufbahn erreichte er den Rang eines Captains.

Auch nach seinem Rückzug aus dem engeren Kreis der arbeitenden Royals blieb er den Streitkräften eng verbunden.

2014 gründete er die "Invictus Games", einen internationalen Sportwettbewerb für verwundete und erkrankte Soldaten sowie Veteranen.

Sein Auftritt in Brackley war deshalb weit mehr als ein gewöhnlicher öffentlicher Termin.

Erster Gedenktag nach Rückkehr

Besonders interessant: Es war Harrys erster "Remembrance Sunday" seit seiner Rückkehr nach Großbritannien im Sommer.

Nach mehreren Jahren in den USA sollen Harry und Meghan mittlerweile wieder in England leben. Berichten zufolge hält sich das Paar mit seinen beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) auf einem privaten Anwesen in der Nähe der Cotswolds auf.

Eine Rückkehr zu offiziellen Aufgaben für das Königshaus ist damit allerdings nicht verbunden.