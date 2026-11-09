i Marius bleibt freiwillig länger in Untersuchungshaft. APA-Images / NTB / Lise Åserud Ist das sein ernst? Positiver Alko-Test! Marius gibt Apfelsaft die Schuld Nach einem positiven Alkoholtest darf der Sohn von Königin Mette-Marit seine Fußfessel nicht ablegen. Er meint, er hat gar keinen Alkohol getrunken. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apfelsaft statt Alkohol? Marius Borg Høiby (29) hat eine ungewöhnliche Erklärung für seinen positiven Alkoholtest. Der Sohn von Königin Mette-Marit (53) behauptet, dass unter anderem vergorener Apfelsaft für die Alkoholspuren in seinem Urin verantwortlich sein könnte. Doch die norwegischen Richter lassen sich davon offenbar nicht überzeugen.

Der 29-Jährige sitzt seit Juli mit elektronischer Fußfessel auf dem königlichen Anwesen Skaugum. Dort gelten strenge Regeln: Alkohol und Drogen sind verboten, regelmäßige Kontrollen gehören zu seinem Alltag. Ausgerechnet bei einem dieser Tests wurde nun Alkohol nachgewiesen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Apfelsaft und Mundspülung schuld?

Wie aus den Unterlagen des norwegischen Berufungsgerichts Borgarting hervorgeht, lieferte Marius gleich zwei mögliche Erklärungen für das positive Testergebnis.

Darum geht es im Prozess gegen Marius Borg Høiby i ?

Demnach könnte einerseits eine alkoholhaltige Mundspülung eine Rolle gespielt haben. Andererseits verwies der 29-Jährige auf Apfelsaft, der möglicherweise bereits zu gären begonnen hatte.

Tatsächlich kann bei der Gärung von Fruchtsäften Alkohol entstehen. Ob das im konkreten Fall allerdings die Ursache für den positiven Urintest gewesen sein könnte, ist nicht nachgewiesen.

Die Richter hielten die Erklärung jedenfalls nicht für überzeugend. Sie kamen zu dem Schluss, dass Marius wahrscheinlich gegen das Alkoholverbot verstoßen hatte.

Freiheit wegen Alkoholtest geplatzt

Für den Königssohn hat die Angelegenheit unangenehme Folgen. Eigentlich hatte das Bezirksgericht Oslo am 2. November entschieden, dass Marius aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Seine Fußfessel hätte er damit ablegen dürfen. Stattdessen wären regelmäßige Meldungen bei der Polizei sowie weitere Alkohol- und Drogentests vorgesehen gewesen.

Doch die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Nur zwei Tage später stoppte das Berufungsgericht die Freilassung. Bei der Entscheidung spielte auch der positive Alkoholtest eine Rolle.

Die Richter sahen weiterhin die Gefahr, dass Marius nach seiner Entlassung erneut Straftaten begehen könnte. Mildere Auflagen reichten ihrer Einschätzung nach nicht aus.

Marius zieht vor Höchstgericht

Seine Anwälte Alexander Greaker und Daniel Storrvik wollen das nicht akzeptieren. Sie haben angekündigt, die Entscheidung vor Norwegens Oberstem Gerichtshof anzufechten.

Die Verteidiger werfen dem Berufungsgericht eine falsche Auslegung des Gesetzes vor. Zudem betonen sie, dass nicht sämtliche Umstände des Falls öffentlich bekannt seien.

Marius bestreitet weiterhin, freiwillig Alkohol getrunken zu haben. Eine abschließende Bewertung des positiven Tests durch die zuständige Strafvollzugsbehörde lag zunächst nicht vor.

Vier Jahre Haft drohen bereits

Im Juni wurde der Sohn von Mette-Marit unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Misshandlung einer früheren Partnerin zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen wesentliche Teile des noch nicht rechtskräftigen Urteils hat er Berufung eingelegt.

Der nächste Prozess beginnt am 9. Februar 2027. Bis dahin kämpft Marius weiterhin um seine Freilassung aus der Untersuchungshaft.