i Prinzessin Kate via REUTERS Ganz ehrliche Worte "Gute und schlechte Tage" – Kate spricht über Krebs In einem neuen Interview erzählt die Ehefrau von Prinz William (44), warum ihr Weg zurück in den Alltag nicht immer einfach war. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihrer Krebsdiagnose erschütterte Prinzessin Kate im März 2024 die Royal-Welt. Es folgten Monate der Behandlung und des Rückzugs aus der Öffentlichkeit. Im Jänner 2025 verkündete die dreifache Mutter schließlich, dass sich ihre Erkrankung in Remission befinde.

Doch damit war für die 44-Jährige nicht automatisch alles wieder wie früher. In einem neuen Interview für eine Sonderausgabe des britischen Magazins "Country Life", die von ihrem Ehemann Prinz William als Gastredakteur betreut wurde, spricht Kate nun über ihre Erfahrungen während der Genesung.

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"Es würde gute und schlechte Tage geben"

Besonders nachdenklich macht eine Aussage der Prinzessin über die Zeit nach ihrer Behandlung. Ihr sei erklärt worden, dass die Genesung nicht geradlinig verlaufen werde. Es werde gute und schlechte Tage geben.

Bildstrecke: Kate in der Bierbrauerei i ?

Kate beschreibt ihre Erholung als einen Prozess, der Geduld erfordert. Dabei zieht sie einen Vergleich mit der Natur: Auch dort wechseln sich Phasen des Wachstums mit Zeiten der Ruhe und Erneuerung ab.

Für die Prinzessin sei es deshalb wichtig geworden, nicht ständig vorwärtsdrängen zu müssen, sondern sich bewusst Momente des Innehaltens zu erlauben.

Ihre Worte machen deutlich, dass das Ende einer Krebsbehandlung nicht zwangsläufig bedeutet, sofort zum gewohnten Alltag zurückkehren zu können.

Natur wurde zu ihrem Zufluchtsort

Während ihrer Erkrankung und der anschließenden Genesung entwickelte Kate eine noch engere Verbindung zur Natur.

Zeit im Freien habe ihr geholfen, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu sammeln. Spaziergänge, frische Luft und die Veränderungen der Jahreszeiten hätten für sie eine besondere Bedeutung bekommen.

Prinzessin Kate überrascht im Rodarte-Kleid i ?

Bereits in ihrer Videoreihe "Mother Nature" hatte die Prinzessin gezeigt, wie sehr sie sich mit der natürlichen Umgebung verbunden fühlt.

Auch in ihrem neuen Interview betont sie, dass Menschen im hektischen Alltag häufig vergessen würden, auf die kleinen Dinge zu achten.

Sie möchte deshalb dazu ermutigen, bewusster zu leben und sich Zeit für Erholung und persönliche Beziehungen zu nehmen.

Kate zeigt sich wieder bei öffentlichem Termin

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihrer persönlichen Aussagen absolvierte die Prinzessin am Mittwoch einen weiteren öffentlichen Auftritt.

Im Chase Community Hospital in Bordon, südwestlich von London, informierte sie sich über ein Programm zur Unterstützung von Babys und jungen Familien.

Dabei nahm Kate auf einer Spielmatte Platz und beschäftigte sich mit der sechs Monate alten Enid. Die Prinzessin lächelte das kleine Mädchen an und ließ sich von dessen Mutter erklären, wie die Familie durch das Projekt unterstützt wird.

Das Programm soll Fachkräften helfen, mögliche Anzeichen sozialer Zurückgezogenheit bei Babys frühzeitig zu erkennen. So können Familien bei Bedarf schneller zusätzliche Unterstützung erhalten.

Ihre Kinder stehen im Mittelpunkt

Die Förderung der frühkindlichen Entwicklung zählt seit Jahren zu Kates wichtigsten Aufgaben innerhalb des Königshauses.

Auch ihre eigenen Erfahrungen als Mutter von Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) prägen ihr Engagement.

In ihrem Interview spricht sie darüber, wie wichtig es sei, Kindern Raum zum Entdecken und Ausprobieren zu geben.