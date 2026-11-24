i Anmer Hall liegt auf dem königlichen Sandringham-Anwesen in Norfolk. Chris Jackson/Pool via REUTERS Nicht der erste Vorfall Einbruch auf Landsitz von William und Kate Unbekannte sind in Anmer Hall eingedrungen, den Rückzugsort von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk. Die Familie war nicht vor Ort. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreck für die Royals: Auf dem Landsitz von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) soll eingebrochen worden sein. Wie die britische "Sun" berichtet, drangen Unbekannte bereits vergangenen Dienstag in Anmer Hall ein, das Landhaus der Familie auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles in der Grafschaft Norfolk. Die Polizei soll inzwischen ermitteln.

Verletzt wurde niemand. William, Kate und ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort. Ob etwas gestohlen wurde und wie die Täter auf das streng bewachte Gelände gelangten, ist bisher nicht bekannt. Weder der Kensington-Palast noch die Polizei haben sich bislang zu Details geäußert.

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Anmer Hall ist für die Familie ein wichtiger Rückzugsort. Hier verbringen sie oft Ferien und Feiertage, unter anderem rund um das Weihnachtsfest in Sandringham. Ihr Hauptwohnsitz ist seit gut einem Jahr Forest Lodge im Windsor Great Park.

Nicht der erste Vorfall

Es ist nicht das erste Mal, dass Einbrecher in die Nähe der Royals gelangen. Im Oktober 2024 waren Diebe auf das Gelände von Schloss Windsor eingedrungen und hatten Fahrzeuge gestohlen. Die Familie wohnte damals nur wenige Minuten entfernt in Adelaide Cottage und schlief zum Zeitpunkt des Vorfalls.