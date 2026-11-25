i Marius Borg Høiby hat eine Stelle im Großraum Oslo gefunden. IMAGO/PPE "Ist sehr gut gelaufen" Nach Urteil: Mette-Marits Sohn hat Job gefunden Trotz Fußfessel geht Marius Borg Høiby wieder arbeiten. Sein Anwalt verrät, wie der erste Tag für den Sohn von Königin Mette-Marit lief. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marius Borg Høiby (29) hat einen neuen Job. Der Sohn von Königin Mette-Marit (53) arbeitet ab sofort als Möbelschreiner, wie sein Verteidiger Alexander Greaker dem norwegischen Sender NRK bestätigte.

"Høiby hat eine Stelle als Möbelschreiner bekommen und diese Woche seinen ersten Arbeitstag absolviert. Es ist sehr gut gelaufen", so der Anwalt. Die Situation sei heute eine ganz andere als noch vor vier Wochen.

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Erst Anfang Oktober hatten Høibys Verteidiger erklärt, der 29-Jährige sei hoch motiviert, eine Arbeit zu finden. Das gestaltete sich zunächst schwierig, jetzt hat es offenbar geklappt.

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Arbeitgeber weiß Bescheid

Wo genau Høiby arbeitet, bleibt geheim. Bekannt ist nur, dass sich der Betrieb im Großraum Oslo befindet. Der Arbeitgeber wisse über die Situation Bescheid und habe entsprechende Vorkehrungen getroffen.

"In dieser Angelegenheit ist es notwendig, dass wir sowohl den Arbeitgeber als auch Høiby schützen, damit er, wie alle anderen Menschen auch, zur Arbeit gehen und dort in Ruhe sein kann", erklärt Greaker. Der Chef sei "sehr zufrieden" mit dem Start. Die Osloer Polizei äußerte sich bisher nicht.

Høiby lebt derzeit mit Fußfessel auf dem Familiengut Skaugum. Im Juni war er in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Gewalt gegen eine Ex-Freundin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Berufungsverfahren soll am 9. Februar 2027 beginnen, angesetzt sind vorerst 16 Prozesstage.